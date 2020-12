3 romances de Noël à mettre sous le sapin

Nous sommes à quelques jours de Noël et il est temps de terminer ses cadeaux. Vous cherchez quoi offrir à des personnes ferventes de lectures doudous, avec de l’humour et de la romance ? Alors ces trois romances de Noël des éditions Hauteville seront parfaites.

Des romances de Noël à mettre sous le sapin

S’il y a bien quelque chose de plaisant en cette période de fin d’année, c’est se plonger dans l’ambiance des fêtes. Pulls de Noël, films de Noël, romances de Noël, tout y passe. Et pour les adeptes de lecture, découvrir une jolie romance de Noël sous le sapin est un plaisir assuré. S’il vous reste donc encore des cadeaux à faire, voici 3 recommandations de romances de Noël des éditions Hauteville.

Noël à la librairie des coeurs brisés, Annie Darling

Résumé

Depuis que Mattie Smith a eu le cœur brisé une veille de Noël, les fêtes riment avec tristesse. La jeune femme ne déteste rien de plus au monde que cette période de l’année… à part Tom Greer qui l’a agacée dès l’instant où elle a ouvert son salon de thé à côté de la librairie dans laquelle il travaille. Alors, quand Mattie et Tom se retrouvent contraints de partager un appartement et d’organiser les célébrations, rien ne va plus ! Une librairie pleines de romans d’amour, un renne grandeur nature et un stand de baisers sous le gui parviendront-ils à convaincre ces deux rabat-joie d’aimer Noël, voire de tomber sous le charme l’un de l’autre ?

Pourquoi il ferait un bon cadeau ?

D’abord, rien que la superbe couverture pailletée est un argument en soi. Le joli dessin de façades scintillantes rend ce roman absolument irrésistible ! “Noël à la librairie des cœurs brisés” est à la fois doux et surprenant, avec des rebondissements et une romance “hate to love”. Un schéma qui devrait ravir les adeptes des romances de Noël. Il fait partie d’une série de romans d’amour. Toutefois, chaque tome suit des personnages différents. Ainsi, il est tout à fait possible de lire ce tome sans avoir lu les autres et profiter de l’histoire quand même. Mais rien ne vous empêche de sélectionner le coffret collector des 4 tomes pour une meilleure expérience de lecture.

Enfin seules pour Noël, Laura Ziepe

Résumé

Rachel, Grace et Amber n’ont pas trouvé dans leur petit soulier ce qu’elles espéraient y trouver… La première se fait larguer par son petit ami, alors qu’elle s’attendait à une demande en mariage. La deuxième ne supporte pas l’idée de passer Noël avec son mari ingrat et tire-au-flanc – et si elle faisait un break ? Quant à la troisième, elle devrait se réjouir que son meilleur ami Jack se marie, mais elle regrette que ce ne soit pas avec elle. Les trois amies concluent un pacte : la saison du célibat est ouverte, les hommes sont désormais bannis de leur quotidien… au moins jusqu’au Nouvel An. Arriveront-elles à tenir parole ?

Pourquoi il ferait un bon cadeau ?

“Enfin seules pour Noël” rassemble tous les ingrédients d’une bonne comédie romantique. Des personnages attachants dans la trentaine, plein d’humour et des rebondissements ! On suit trois histoires en une auprès de ces trois collègues. Et au gré d’elles, une belle leçon d’amitié. Cette lecture est une véritable lecture feel-good. Tout est un peu facile, mais c’est justement ce qu’on aime dans ce genre d’histoire. Surtout dans notre situation actuelle. En effet, il peut être un peu compliqué de se mettre dans le mood de Noël cette année. Mais cette romance est parfaite pour se détendre quelques heures, s’évader du quotidien, et profiter.

Un chat pour Noël, Florence McNicoll

Résumé

C’est bientôt Noël au refuge pour chats et chiens de Battersea et Laura désespère de trouver une famille pour la nouvelle venue, Felicia, une jolie chatte noire et blanche aussi sauvage qu’affectueuse. Son petit ami, Rob, ne comprend pas pourquoi elle passe autant de temps au travail, mais pour Laura, ce refuge est bien plus qu’un simple job, c’est sa vie ! Alors que les fêtes approchent à grands pas, Laura fait la connaissance de neuf personnes, toutes en quête d’amour, et elle leur cherche le compagnon à quatre pattes de leur rêve. Lorsque le bel Aaron adopte Felicia, Laura se dit qu’il pourrait aussi faire son bonheur…

Pourquoi il ferait un bon cadeau ?

J’ai presque envie de vous dire qu’une romance de Noël dont l’histoire tourne autour des chats est déjà une raison suffisante pour l’offrir. Mais je peux comprendre que vous ayez besoin d’une recommandation un peu plus étoffée. Alors que dire ? “Un chat pour Noël” est un roman plein d’espoir qui narre, entre autres, l’histoire de plusieurs chats. Ceux-ci cherchent un foyer, et Laura, celle qui s’occupent d’eux au refuge, cherche l’amour. Et au milieu de tout ça, c’est une magnifique histoire d’humanité entre bête et humain. Cette relation si belle est forte qui se développe avec son compagnon à quatre pattes. Et celle qui peut naître entre deux amoureux des chats.

Et voilà pour cette jolie sélection de romances de Noël. J’espère qu’elle vous aura permis de trouver votre bonheur ! Tous ces titres sont trouvables en librairie.