Fabriquer des arômes avec la boule à thé !

Pour faire du thé et apprécier les bienfaits des herbes toute l’année, pensez à utiliser des boules à thé. Elles sont abondantes et peuvent aussi être des objets décoratifs tout en appréciant la boisson chaude. Comment faire du thé avec des boules en utilisant la recette de sa grand-mère ?

Une boule à thé, à quoi ça sert ?

Pour faire du thé il faut utiliser une une boule à thé est un petit objet décoratif conçu en métal qui permet de ressortir les arômes du thé. Elles peuvent être de différentes formes, décoratives dans le seul but de ranger l’herbe enfermée dans son étui et dégager l’arôme dans de l’eau chaude pour faire infuser le thé. Bien que son appellation soit une boule, dans le commerce, on trouve des formes diverses tels qu’un cœur, des animaux domestiques, des objets décoratifs, etc. Les petits trous permettent d’évacuer l’arôme de l’herbe vers la tasse et de conserver par la suite le détritus d’herbe.

Utilisez comme tamis

Les infuseurs à thé ne sont pas utilisés uniquement pour extraire l’arôme d’une plante. Elles peuvent aussi être employées pour autres choses, extraire l’essence contenue dans une herbe. Dans la fabrication d’une sauce, les infuseurs servent à personnaliser le parfum de sa recette. Pour cela, on met les herbes dans la boule, qu’on repasse avec de l’eau chaude avant de le mettre dans la sauce.

Fabriquer du jus de santé

Elle permet aussi de faire des jus diététiques parfumés aux herbes. Pour ce faire, on place les herbes à l’intérieur de la boule, ou bien selon les saveurs choisies. On peut par exemple rajouter des morceaux de légumes et de fruits. On laisse infuser le mélange avant de le servir à table.

Extraire de l’arôme pour de l’alcool

En bref, la boule à thé est polyvalente quand il est question de produire des arômes. Si vous voulez arranger votre rhum, vous pouvez laisser infuser de l’olive, du bacon ou de la tapenade dans la boule. Il faut maintenir la fermentation le plus longtemps possible pour avoir un nouveau produit.