Le réseau d’égouts doit être vérifié régulièrement. En fait, aucun réseau n’est à l’abri des fuites, de la détérioration ou de tout autre type de problème. Par conséquent, pour évaluer l’état de votre réseau d’égouts, il est nécessaire de procéder à des inspections régulières et de renforcer la surveillance. La TUBICAM XL est un système de localisation vidéo de tuyaux qui peut effectuer une inspection de haute précision de canalisation d’un diamètre de 100 mm à 400 mm. Par conséquent, afin de diagnostiquer rapidement et précisément le type et l’emplacement du problème auquel vous êtes confronté, il est important de plonger dans des endroits sombres et bondés.

Les fonctions de la caméra inspection de canalisations Tubicam® XL

Le système de localisation vidéo de conduites Tubicam® XL est utilisé pour surveiller les conditions du réseau de canalisation. En cas de dysfonctionnement, il permet de localiser les engorgements, les bouchons et les fuites. Son utilisation permet d’économiser beaucoup de temps, d’argent et de ressources. Quelle que soit la nature du défaut, le système de localisation de canalisations vidéo peut localiser et identifier rapidement la source du problème.

La caméra d’inspection de canalisations Tubicam® XL permet de localiser la position du bouchon. Il est équipé d’un émetteur qui peut être facilement positionné en surface. En conséquence, il est facile de savoir quelle partie du réseau supprimer, limitant ainsi les dommages à l’installation pour résoudre le problème. Important : le localisateur isolera également tous les réseaux actifs, tels que ceux des téléphones à proximité du champ de recherche.

La Tubicam®XL est équipée de la technologie de fil d’eau, qui offre une plus grande stabilité à la caméra de 50 mm. En effet, l’objectif de la caméra reste sur l’axe du tuyau, permettant une observation horizontale. Grâce à la technologie du fil d’eau, le système de localisation vidéo de conduites Tubicam® XL est toujours facile à utiliser et garantit des résultats précis.

L’écran de 7 à 10 pouces installé sur le système de localisation de conduit Tubicam® XL offre un véritable confort visuel pendant le processus d’inspection. Quant à son affichage instantané à distance, il nous permet de cartographier avec précision les problèmes de conception possibles du réseau de canalisations.

L’option Tubitext est un module incrémentiel de texte qui vous permet d’écrire directement sur la vidéo. Grâce à cette option, vous pouvez éditer le rapport plus facilement en prêtant attention aux données collectées lors de l’inspection. De cette façon, votre rapport d’expert aura l’air plus professionnel.

Avantages de la caméra inspection de canalisations Tubicam®XL

Enfin, la caméra inspection de canalisations Tubicam®XL dispose d’une fonction d’enregistrement. De cette manière, les données vidéo et les images peuvent être stockées sur une clé USB de 8 Go. Par conséquent, vous pouvez montrer votre expertise lors des vidéos produites. Par exemple, si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez les utiliser pour obtenir des conseils d’experts.

Pourquoi choisir un système de localisation vidéo de conduites ?

Le système vidéo de localisation de conduites est un excellent outil dans le domaine de l’inspection des tuyaux. Indispensable, il est principalement utilisé pour effectuer un grand nombre de tâches au niveau des réseaux de canalisations. Le système vidéo avertira non seulement les utilisateurs des problèmes avec ces canaux, mais fournira également un contrôle permanent sur eux.

De plus, selon la situation, le système vidéo de localisation de conduites peut être utilisé comme cible de traitement ou de prévention. Dans tous les cas, cela contribue principalement à assurer l’état de fonctionnement des canalisations.

Il peut également détecter les défauts du réseau sanitaire (canalisations, regards et boîtes de jonction). En plus de détecter les problèmes de conduit bloqué, le système vidéo de localisation de conduites est également très utiles dans le cas de la visualisation interne des pipelines du réseau.

La vérification des canalisations avec le système vidéo de localisation de conduites Tubicam®XL permet, en plus de confirmer le diagnostic, l’exécution rapide et efficace des actions.