Pourquoi faut-il utiliser le distributeur automatique de couvres chaussures ?

De nombreux secteurs d’activité ne peuvent réduire ou se priver de certains appareils au détriment du maintien du niveau de l’hygiène. Les laboratoires, les hôpitaux, les usines agroalimentaires ou les restaurations collectives, pour n’en citer que quelques-uns, requièrent un équipement spécifique qui garantit la protection des lieux et des personnes, c’est pourquoi l’utilisation d’un distributeur automatique de couvres chaussures peut procurer une hygiène irréprochable, un gain de temps précieux, Un encombrement minime et une facilité d’utilisation au quotidien.

Les couvre-chaussures : une solution hygiénique pour des lieux médicaux et de restauration, si vous disposez d’un espace destiné pour le secteur médicale et pour les usines agroalimentaires, ce distributeur automatique de couvre chaussure bien que méconnu par de nombreuses personnes, c’est un appareil capable d’attribuer une grande quantité des couvres chaussures à destination l’hygiène et l’exploitation des sols.

Quand est ce qu’il faut l’utiliser ?

Si vous avez un espace (ou encore un lieux) où l’hygiène s’avère primordiale, ils doivent de ce fait pouvoir bénéficier des protections adéquates. De plus, il faut qu’il puisse en disposer rapidement et avec une grande fiabilité et une sécurité sans les abimés. Cette obligation hygiénique concerne un grand nombre de secteurs d’activité à savoir:

– Le secteur médical (l’utilisation du couvre chaussures est très importante et obligatoire pour le personnel hospitalier et les visiteurs dans certaines zones)

– Les laboratoires scientifiques.

– Les usines agroalimentaires.

Comment l’utiliser le distributeur automatique de couvre chaussures ?

La majeure partie des distributeurs automatiques de couvre chaussures fonctionnent grâce à un système électrique permettant d’approvisionner les appareils en chaussons protecteurs. Disposant en 200 unités en générale, votre distributeur automatique vous fera économiser les minutes précieuses à votre personnel, ce qui permettra ceux-ci de concentrer avec encore plus d’assiduité à ses tâches quotidiennes. Il faut souligner que l’installation des recharges ne prend que quelques secondes seulement !Grâce aux distributeurs automatique électrique de chaussures développés par Suprotect qui est le plus fiable et le plus efficace du marché, il vous permettra aux utilisateurs d’enfiler des sur-chaussures depuis l’appareil et ceci sans contact.