Dream Quest – Le jeu pour vivre une aventure en famille

Dream Quest Tome 1 L’épée des rêveurs est un premier jeu, une première aventure à vivre en famille, pour devenir les héros de nos histoires. Un jeu original et coopératif, pour écrire sa propre histoire, tout en choisissant son chemin et surmontant des défis.

Dream Quest est un jeu coopératif, édité par Space Cow, pour vivre des aventures pour deux joueurs, un enfant et un adulte. Des rôles spécifiques pour chacun, ainsi l’enfant incarne le rêveur et l’adulte le protecteur. Les deux héros vont devoir se soutenir pendant toute l’aventure qui est à écrire. La jolie boîte se compose de deux carnets d’aventure, de deux plateaux héros, de seize cartes Trésor, de sept cartes Quête, de deux dés, de treize pions, d’un guide Rêveur et d’une planche de stickers.

Une quête est donc à accomplir, une histoire unique à écrire, à travers ce jeu original, coopératif, qui se joue à deux, enfant-parent. Une aventure comme les livres dont tu es le héros, s’ouvre de manière amusante et attrayante, pour les enfants et parents, qui vont s’associer pour accomplir une quête. Le jeu se met facilement en place, et le principe est simple, en suivant les indications des livrets qui composent les première et deuxième parties de l’aventure. C’est grâce à des choix, des combats et les cartes, que les deux héros vont pouvoir avancer dans leur quête.

La pioche doit être bonne pour obtenir des points et continuer l’aventure, sinon l’on perd des points et la quête se poursuit moins vite. Le système est assez simple et efficace, pour s’amuser en famille et réussir une quête qui peut se transformer en une histoire unique, à retrouver en PDF ou commander en version papier, via le site de l’éditeur. Une aventure unique à revivre par la suite, grâce aux notes et épreuves rencontrées à encoder. C’est un beau et heureux moment de jeu à partager et à vivre, un instant de complicité et de partage joyeux. Le graphisme du jeu est superbe, coloré et attrayant.

Dream Quest est un nouveau jeu original et coopératif, de Space Cow, à retrouver chez Asmodee, qui débute avec ce premier tome intitulé L’épée des rêveurs. Un jeu à jouer à deux, enfant-adulte, pour mener à bien une quête captivante et écrire sa propre histoire, qui est possible de retrouver, à travers un livre à recevoir !