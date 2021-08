Vague d’amour, un recueil d’illustrations drôles et touchantes

Vague d’amour est un ouvrage de François Ravard, paru aux éditions Glénat, en juillet 2021. Un recueil qui présente cinquante illustrations représentant la Bretagne et ses habitants ou touristes, sur la plage, les remparts, en mer, pour des instants aussi touchants que drôles.

La première illustration est intitulée « Chez grand-mère », elle représente un enfant, vue de dos, qui par la fenêtre ouverte regarde l’horizon. En effet, la fenêtre s’ouvre sur la mer, comme une invitation, présentant une belle vue, des aventures à vivre. Le garçon est dans le salon, où il y a, à côté du vieux poste, un joli vase et des fleurs dedans et sur la table basse, un verre, une assiette, une pelote de laine et deux grandes aiguilles. De la fenêtre, une clarté jaillie, une luminosité envahissante et tendre à la fois.

La deuxième illustration s’appelle « L’invité surprise » et présente, au bord de mer, sur la balustrade d’une terrasse enveloppant une sorte de belle demeure, un goéland, ou une mouette, tranquillement installé au soleil. Mais derrière l’oiseau, un chat noir s’approche délicatement, prêt à saisir sa proie…

Après une préface d’Aurélie Valognes, ce sont cinquante belles illustrations à découvrir et admirer. En effet, il faut prendre le temps de les regarder, d’en lire le titre pour apprécier la Bretagne, ses couleurs, sa météo et ses habitants, humains ou animaux, ses touristes, ses enfants, ses personnes âgées, ses amoureux… Des instants sont ainsi définis et décrits, à travers un titre annonciateur, parfois drôle ou touchant. En effet, les illustrations sont souvent amusantes, elles font sourire, il y en a aussi des nostalgiques, des touchantes et émouvantes, comme des souvenirs, d’autres plus audacieuses ! La Bretagne et tous ses éléments sont ainsi dépeints offrant de beaux moments d’inconnus à découvrir, entre sensibilité, moquerie et amusement. Le dessin est beau, avec des couleurs somptueuses, un trait fluide et rond, une belle dynamique dans la mise en scène et les effets de lumière et teinte.

