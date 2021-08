Guy Demarle Gourmandises – La nouvelle gamme d’épicerie

Guy Demarle investit la cuisine des Français et innove en présentant ses propres recettes pour la gamme d’épicerie Gourmandises. Ainsi une nouvelle collection est à découvrir et déguster, avec des saveurs étonnantes et hautes en couleurs. Des mélanges gourmands, des mix d’épices et des flocons agrémenteront les plats…

Guy Demarle se développe et innove, en proposant maintenant des produits surprenants, savoureux et originaux, qui restent le symbole du savoir-faire culinaire français. Les mélanges gourmands, les mix d’épices et les flocons de saveur sont commercialisés et conditionnés dans des contenants en verre, pour que les produits demeurent sains et durables.

Ainsi pour une cuisine savoureuse au quotidien, et à la portée de tous, Guy Demarle présente, parmi les mélanges gourmands, les graines et oignons frits, à ajouter simplement sur du poisson, en finition, avant dégustation. Un mélange surprenant, croustillant qui habillera le poisson, mais surprendra aussi avec ce côté graines croquantes et la douceur de l’oignon frit.

Parmi les mix d’épices, et pour accompagner également le poisson, il y a le spécial poisson. Il est parfait avec les poissons blancs, mais aussi les crevettes et rougets. Un mélange d’épices et de plantes aromatiques qui va sublimer les plats de poisson avec une saveur citronnée et légèrement piquante, entre le gingembre et le piment. La gamme mix d’épices propose aussi de parfumer les viandes rouges, pour les relever un peu ! En effet, le mix d’épices spécial viande rouge propose un mélange d’épices et de plantes aromatiques parfaites pour amener quelques saveurs riches, afin d’accompagner grillades, rôtis et viandes rouges, avec pointe de thym, basilic et romarin, entre autres.

Enfin, parmi la gamme des flocons de saveurs, la truffe blanche d’été & cèpes va rehausser une béchamel, une poêlée d’oignons, des champignons à la crème ou encore une purée. Le mélange se mêlera à un corps gras, pour agrémenter sauces et plats, à ajuster selon les goûts. Une poudre aromatique et au parfum prononcé, qui ne plaira pas à tout le monde, avec le goût caractéristique des champignons.

Guy Demarle innove et surprend avec des recettes pour la gamme d’épicerie Gourmandises, avec ses propres mélanges, des préparations aromatiques simples à utiliser au quotidien, qui sublimeront un plat et éveilleront les papilles, apportant ainsi un petit plus de saveur aux plats, sauces, poisson, viande…

L’épicerie fine Guy Demarle est à retrouver par ici…