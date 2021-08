Sango et la rivière est un petit ouvrage souple de la collection Père Castor, des éditions Flammarion, paru en mars 2021. Une histoire inspirée de la tradition africaine, de Jean Muzi et Djohr, pour les jeunes lecteurs, qui invite à grandir et à prendre confiance en soi.

Sango est un petit singe qui, depuis sa naissance, n’a jamais quitté Maman Guenon. Il a toujours fait des bêtises, comme les autres petits singes de son âge, mais de plus en plus souvent, Sango se montrait sérieux. Le petit singe grandissait, et un matin, il décida d’aider sa maman à cueillir des fruits. Comme elle, Sango sautait de branche en branche, pour choisir les plus beaux fruits, avant de les mettre dans les deux grands paniers posés aux pieds des arbres. Maman Guenon l’observait et prit conscience que son petit grandissait et pourrait bientôt vivre sans elle. Elle prit alors une première décision, pour l’autonomie de son enfant…

Voici une première mission pour le petit Sango, qu’il va devoir effectuer seul, loin de sa maman. En effet, le petit singe va devoir apporter des fruits à sa tante, de l’autre côté de la rivière. Une jolie expérience pour le petit singe, qui va avoir peur, va aller de l’avant, va devoir prendre seul des décisions… Le récit est très doux, assez touchant, démontrant l’affection de la maman envers son petit, mais aussi la confiance placée en lui, afin qu’il puisse avoir toutes les cartes en main, pour y arriver seul. La confiance en ses enfants et la confiance en soi est au cœur de ce récit inspiré de la tradition africaine. Le monde animalier présenté est amusant, pour les jeunes lecteurs, qui arriveront à s’identifier au petit singe qui grandit. Le texte est doux, simple et efficace, bien posé, pour s’immerger facilement dans l’histoire. Le dessin est coloré, avec un graphisme plutôt moderne, réaliste et expressif.

Sango et la rivière est une histoire du Père Castor, à retrouver aux éditions Flammarion, qui présente un doux récit, touchant et agréable, qui invite, à travers une première mission pour le petit singe, la confiance en soi et la fierté de l’accomplissement.