Lynx Tome 2 : Voyage mouvementé aux Éditions Paquet 

Second tome de Lynx, un « planet-opera » sous le signe de l’écologie ! Les deux agents du DIPCE, sont à présent mandaté sur une nouvelle planète, après l’observation d’un déséquilibre écologique important ! En parallèle, des messages provenant d’un endroit inconnu, rapproche l’agent Bor de sa fille pourtant déclarée disparue !!!

Disponible depuis le 15 Juillet aux Éditions Paquet.

Le décor :

Planète Sylezia 2 … Système Hévelius … une exploitation au milieu de la forêt.

Tandis que Suria s’occupe de la récolte des fruits et légumes, et de l’aménagement de leur exploitation, un bruit étrange semble se rapprocher. Juste le temps de prévenir son frère Elie, campé dans son engin avec la musique à fond, qu’une « nuée » d’animaux, se précipite dans leur direction, emportant tout sur leur passage.

C’est une catastrophe ! La forêt est incandescente, et s’enflamme à une vitesse folle, ravageant leur exploitation et la cabane où leur père travaillait …

TER3 … bâtiment du DIPCE.

Mandaté par le commandeur Ward, les deux agents sont de nouveau en selle pour une enquête sur la planète Sylezia 2, et ce n’est pas gagné !!! L’agent Bor a bien du mal à gérer la perte de sa femme et de sa fille, et il passe le plus clair de ses soirées à baigner dans les vapeurs d’alcools !!! Sa coéquipière quant à elle n’a pas perdue le Nord : avec l’aide d’un ami hacker, elle est déjà branchée sur une mystérieuse boite mail, en attendant un « signe » de la part de son possesseur !!!

Mais, l’heure est grave. Les deux équipiers vont devoir aller enquêter sur les évènements climatiques désastreux, probablement causés par une exploitation massive d’un gaz à effet de serre sur Sylezia 2, et contrer un système politique pas près de les laisser faire !!!

Le point sur la BD

Que c’est bon de retrouver ces deux « anti-agents », dont le caractère paradoxalement opposé rajoute au plaisir des différentes enquêtes menées ! Lynx tome 2 aux Éditions Paquet nous fait repartir sur de nouvelles bases, en gardant en trame de fond, la recherche de la fille du perso principal !

Serge Perrotin nous dévoile un peu plus de son scénario et nous rapproche tout doucement de la vérité sur ce que recherche l’agent Bor, laissant planer une légère association avec cette nouvelle planète à sauver !

Entre difficultés politiques. Rencontre de nouvelles civilisations. Découverte d’un écosystème riche et varié, le lecteur explore ce monde en même temps que les protagonistes.

Mise en valeur par les traits d’Alexandre Eremine , ce nouveau « monde » au bord de l’asphyxie, s’ouvre à nous. En axant le scénario sur les difficultés de la DIPCE à faire respecter ses décrets !

Chacun y trouvera pourtant son compte, où presque !!! Un troisième tome pointera le bout de son nez !

La conclusion :

Aussi mouvementé que le premier, ce second opus de Lynx, nous laisse à peine respirer ! On se nourrit de toutes les informations à prendre, au fil des pages, et le récit se déroule tambour battant ! De nouvelles questions apparaissent, parallèlement à l’avancée du « parcours initiatique » de chacun des personnages !!! Les auteurs nous laissent une nouvelle fois … le bec dans l’eau, qui promet une suite (un troisième tome dont les Éditions Paquet ne nous aurait pas parlé??) encore plus explosive !!!!