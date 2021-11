Drôles de chats – Calendrier 2022

Drôles de chats est un calendrier mural pour l’année 2022, des éditions Hugo & Cie, paru en septembre 2021, qui soutient la SPA. Un bel ouvrage carré, de 29,5 par 29,5, qui présente pour chaque mois, une belle photographie d’un adorable et curieux félin, ainsi que le détail des jours pour le mois présenté.

C’est par un mois de janvier surprenant et enneigé, que débute le calendrier mural. En effet, le premier chat photographié est étrange et amusant, en train de tirer curieusement la langue, sur la neige blanche. Les yeux écarquillés, on ne sait trop si cela lui plaît ou s’il est horrifié ! L’image vaut quand même le détour et reste très drôle. Le mois est présenté juste en dessous, sur la deuxième page, avec un tableau, où l’on retrouve en ligne, chacune des semaines du mois. Deux couleurs viennent apporter une dynamique au calendrier, sur lequel sont notifiés les jours fériés.

A chaque double page, une grande photographie, avec un ou deux chats, est à découvrir, avec sur la seconde page, le tableau du mois. Les photographies sont belles, drôles, surprenantes, curieuses ou encore attendrissantes, avec des félins de toutes sortes, races et couleurs, pour tous les fans. Les mois sont présentés sous forme de tableaux, avec des cases assez grandes pour pouvoir noter des rendez-vous, des informations, des anniversaires, des évènements… Il est facile de s’y retrouver, et d’y notifier quelque chose. Les jours fériés sont précisés et les week-end mis en couleurs, pour mieux les retrouver. Le calendrier mural tient parfaitement, avec une perforation prévue à cet effet, afin de l’accrocher facilement et passer aisément d’un mois à un autre. Un calendrier inédit, qui soutient la SPA, qui protège les animaux depuis 1845.

Drôles de chats est un calendrier mural 2022 inédit, des éditions Hugo & Cie, qui présente pour chaque mois de l’année, une photographie insolites et amusantes de chats, ces adorables compagnons aux comportements parfois surprenants !