Puériculture : Du nouveau du côté de Modilac, dBb et Sophie la Girafe

Il a du nouveau du côté de certaines marques bien connues du milieu de la puériculture. Un premier lait de croissance végétal pour Modilac, un tire-lait électronique pour dBb et une Sophie la Girafe qui fête ses 60 ans, rien que cela !

“Modilac Croissance Végétal” : Premier lait végétal par Modilac en GMS

Les Laboratoires Modilac risquent bien de surprendre plus d’un parent puisqu’ils ont récemment mis au point un lait végétal, nommé “Modilac Croissance Végétal”. Ils avaient à cœur de répondre aux besoins des familles qui se considèrent comme étant flexitariens, végétariens ou locavore. Il s’agit de la toute première formule végétale proposée en GMS pour les tout-petits dès 1 an. Modilac a eu envie de s’investir dans ce projet pour que les bébés puissent bénéficier d’une alternative végétale répondant à leurs besoins nutritifs. En accord avec les recommandations françaises de pédiatrie, “Modilac Croissance Végétal” est formulé à base de protéines de riz, soit une alternative aux laits de croissance classiques.

Pour résumer, le nouveau lait végétal est composé de :

Protéines d’origine 100 % végétales

Du calcium et vitamine D

Du fer

De la vitamine B12 et de l’Iode que l’on retrouve dans les produits d’origine animale

Il est sans lactose, sans huile de palme et sans sucres ajoutés. Son prix : 15,90 €

Le tire-lait électronique à double aspiration de dBb

Les mamans allaitantes vont être ravies de découvrir que dBb propose un tire-lait électronique à double aspiration. Il va très vite s’imposer comme un indispensable pour celles qui se voient contraintes de reprendre le travail ou de s’absenter. Elles vont donc pouvoir tirer leur lait sereinement, grâce à ce nouveau tire-lait qui permet une aspiration simple, double ou manuelle. Grâce à cet appareil, elles vont gagner en autonomie et pourront soulager leurs douleurs liées à l’engorgement.

Ce nouveau tire-lait est donc à double aspiration, puisqu’il possède deux modes d’aspiration réglables, proches de la succion de bébé. La marque promet confort et assurance au fur et à mesure des utilisations. Et pour celles qui auraient besoin de stimuler la montée de lait, le tire-lait possède une aspiration stimulante d’une durée de 15 secondes. Côté esthétique, dBb n’a pas lésiné sur les moyens. Le tire-lait est discret, tout de blanc vêtu. Il possède un écran LCD qui permet une utilisation des programmes plus intuitive. Une fonction mémoire est également proposée. Il semble robuste et relativement silencieux. Il est livré avec 2 kits d’aspiration, un bloc-moteur, 2 biberons L.0, une poignée manuelle, 4 valves, 2 coussins silicone, un sac de transport, un filet pour le lave-vaisselle et 6 sachets de conversation. Son prix : 212 €

Sophie la girafe fête ses 60 ans !

Happy Birthday Sophie ! Déjà 60 ans pour cette incontournable girafe number one des listes de naissance. Elle a su s’imposer tout naturellement dans la vie des bébés avec sa jolie frimousse. Et à l’occasion de son anniversaire, notre girafe préférée Made in France, réserve une jolie surprise puisque pour la première fois, elle change de design ! On peut même la retrouver dans un “Coffret collector” spécial “Édition anniversaire 60 ans” avec l’inscription “Je t’aime Sophie” sur son pelage. Elle a donc le corps recouvert de petits cœurs couleur “or” rappelant à quel point les enfants l’aiment depuis 1961. Elle fera une belle idée de cadeau à glisser sous le sapin de Noël cette année, succès garanti !

Peut-être connaissez-vous certaines de ces nouveautés ? Aussi, n’hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez afin d’en faire profiter tous les parents !