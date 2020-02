Ducobu, tome 25, L’idole des écoles !

L’idole des écoles ! est le vingt-cinquième tome de la série pleine d’humour, Ducobu. Une bande dessinée de Zidrou et Godi, parue ce février 2020, aux éditions Le Lombard, qui présente le génie né pour tricher dans de nouveaux gags à découvrir.

La recette du succès est dévoilée, dans ce vingt-cinquième tome. Il faut donc prendre une première de la classe, ajouter un cancre bien gras et un instituteur un peu ringard, mais surtout cultivé selon les bonnes vieilles méthodes traditionnelles. Il faut aussi quelques os à moelle, pour donner du goût. Le récit doit être pimenté de réflexions politiquement incorrectes sur la pédagogie en rigueur, dans nos écoles. Le tout est à laisser mijoter pendant 44 planches pour ainsi obtenir un délicieux album qui fera le régal des cantines scolaires, dans le monde entier. Dans la cuisine, les auteurs s’affairent pour offrir le meilleur. Un serveur entre, avec une pile d’assiettes sales et demande où en est cette potée de gags, alors que le cuisinier est en train de gouter ce fameux plat, en pensant qu’il manque encore un zeste de dialogues juteux…

C’est ainsi que commence ce nouvel album, avec les auteurs qui offrent, en quelque sorte, la recette de la réussite, avec cette mise en scène agréable et succulente ! Le cancre le plus connu de l’univers de la bande dessinée est donc de retour pour de nouveaux gags à découvrir, tout en s’ancrant dans le monde moderne, avec notamment les selfies. Il y a aussi des clins d’œil à l’actualité, notamment avec des mouvements de grèves, quelque peu récurrents, qui dynamisent la lecture, et font sourire ! Les situations cocasses s’enchainent et les personnages se succèdent, se croisent et se répondent parfois sans ménagement, dans cette bande dessinée pleine d’humour. Des pages en bonus permettent de découvrir quelques strips de l’élève Ducobu et les coulisses du film Ducobu 3. Le dessin est, quant à lui, toujours aussi expressif, rond et plaisant, très coloré et amusant.

L’idole des écoles ! est le vingt-cinquième tome de la série Ducobu, cet élève cancre, né pour tricher. Une bande dessinée pleine d’humour, où l’on retrouve avec plaisir Ducobu, Léonie, M. Latouche, Rotule et Néness, pour de nouveaux gags, et un bon moment de lecture distrayante.