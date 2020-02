Le Bureau des Légendes ; un jeu grandeur nature + spectacle immersif !

Partagez





Le Bureau des Légendes – Sortez vos agendas ! #LeDeepGame arrive dès le 2 mars ! Glissez-vous dans la peau d’un « clandé » de la série française de Canal+ grâce à la nouvelle expérience immersive escape game+théâtre interactif…

LE BUREAU DES LÉGENDES

Le Deep Game : escape game + theâtre immersif interactif

À partir du 2 mars 2020 (billetterie ouverte dès le 15 février)

Imaginée et développée par Dama Dreams, cette expérience hors-norme totalement inédite, hybride d’escape game et de théâtre immersif, plongera les visiteurs au coeur des services de renseignements français. Plongez pour 2 heures dans l’univers ultra-réaliste issu de la série Le Bureau des Légendes, devenez espion et évoluez sous couverture dans un jeu grandeur nature !





Quid de la Mission #LeDeepGame

Dans un lieu tenu secret de plus de 300 m2, les équipes de 3 à 6 joueurs seront amenés à interagir avec des acteurs et réagir face à une situation de crise. Leurs décisions et actions pourront également les mener à des fins de jeu différentes.

#LeDeepGame – Une mission à haut risque !

Branle-bas de combat au Bureau des Légendes ! La nouvelle vient de tomber : une imminente menace vise les principaux intérêts économiques et politiques de la France.

En tant que nouvelle recrue, votre équipe sera immédiatement mobilisée sur le dossier. Vous devrez collecter, analyser toutes les informations et partir sur le terrain pour déjouer la menace. Saurez-vous capable de tenir votre place de « Légende » ?

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

À parti du 2 mars 2020 du lundi au dimanche – En semaine : 16h à 23h / week-end : 9h30 à 23h

Lieu tenu secret – une info a filtré : ce sera au coeur du 6e arrondissement parisien (chut ! )

Déconseillé aux moins de 16 ans

Durée du jeu : 2 heures

Tarifs dégressifs en fonction du nombre de participants : de 49€ à 69€

Jeu disponible en anglais / Available in english

Prévente à partir du 15 février : www.souslegende.com