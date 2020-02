Au lit, petite sirène ! est un nouvel album des éditions Gründ, qui vient s’inscrire dans la même collection qu’Au lit, mon petit monstre ! et Au lit, petite licorne ! Un livre plein de tendresse et de joie, de Rhiannon Fielding et Chris Chatterton, à paraître ce mois de février 2020.

Tout au fond de la mer se trouve un palais magnifique, avec des tours faites de coquillages et de perles nacrées. Le royaume de Neptune était plein de quiétude et les bambins barbotaient dans la lagune. C’était bientôt l’heure de se coucher, dans dix minutes, il fallait dormir. Mais une demoiselle manquait à l’appel… C’était Perle ! La petite sirène jouait avec les dauphins. Ensemble ils plongeaient profondément, dansaient en tournant et sautaient au-dessus de l’eau. Son grand-père lui rappelait que dans neuf minutes, il fallait aller au lit ! Mais Perle avait décidé de prendre le large. La petite sirène aimait tellement se mesurer à l’océan…

C’est un joli et aventureux compte à rebours qui est à découvrir ici, dans ce bel album. Les jeunes lecteurs sont rapidement entrainés à suivre Perle, une petite sirène qui aime découvrir et s’amuser, avant d’aller au lit ! L’héroïne invite ainsi les enfants à découvrir un bel et fascinant univers, la mer et les animaux marins. Le récit est assez simple, avec des phrases courtes et un vocabulaire choisi, adapté aux jeunes lecteurs, et un compte à rebours qui leur plaira. L’histoire est pleine de tendresse et de joie, de découvertes et de magie, présentant une héroïne un peu espiègle, souriante et attendrissante. Le dessin est tout aussi agréable, avec un trait fluide et rond, très doux et coloré, offrant un bel univers à découvrir.

Au lit, petite sirène ! est un bel album, un livre plein de tendresse pour les jeunes lecteurs, qui vont compter à rebours jusqu’à l’heure du coucher, invitant un découvrir l’univers merveilleux des fonds marins, avec une jolie héroïne.