Les Étoiles du Ballet Royal du Cambodge – Paris

Les Étoiles du Ballet Royal du Cambodge – Les danses traditionnelles Khmer sont considérées parmi les plus raffinées au monde ; gestuelle souple et gracieuse, costumes riches et élégants enchanteront le public du Théâtre du Quai Branly les 24, 25 et 26 avril 2020.

LES ÉTOILES DU BALLET ROYAL DU CAMBODGE

Théâtre Claude Levi-Strauss (musée Quai Branly) – Paris VIIe

les 24, 25 et 26 avril 2020

Le Ballet suspend le temps et vous invite à côtoyer les étoiles, accompagnées par un ensemble Mohori, musique de chambre jouée lors des cérémonies et anniversaires royaux.