Coronavirus : Est-il utile de porter un masque anti-pollution ?

Alors que le coronavirus fait l’objet d’une crainte sanitaire mondiale, on observe de plus en plus de personnes qui portent des masques anti-pollution dans la rue. Mais est-ce bien utile et justifié ?

Les différents niveaux de protection

Il existe différents types de masques pour différents usages nous indique Erwan du site https://www.masque-anti-pollution.info/ . Les masques sont une solution pour se protéger avant tout de la pollution. Il est donc important de rappeler qu’elle fait à elle seule plus de 9 millions de morts dans le monde chaque année, soit une menace bien plus dangereuse à l’heure actuelle que le coronavirus. Pour autant on peut comprendre la crainte de la population et la nécessité de vouloir se prémunir de tout risque d’infection.

Pour ceux qui voudraient avoir une protection maximale, vous devez opter pour un masque anti-pollution capable de filtrer les nanoparticules pour être sûr de ne pas inhaler des microbes infectés.

Vous devez donc opter pour un masque FFP3 qui protège très efficacement l’air respiré mais qui en contrepartie diminue fortement le confort de respiration. Il est important aussi de préciser que le masque doit être correctement installé sur le visage pour fonctionner correctement ce qui n’est le cas qu’une fois sur deux. Si c’est pour se protéger d’un virus ce type de masque n’est pas forcément la meilleure des protections car le virus est capable de contaminer dans tous les cas par simple contact avec la peau.

Dans ce cas précis du coronavirus, les masques sont donc surtout utiles pour ne pas propager le virus. Des masques plus agréables à porter de type masque chirurgical ou FFP1 ou FFP2 conviendront donc très bien pour ce type d’usage. Les masques aux normes N95 ou N99 conviendront également très bien.

Quel comportement adopter pour se protéger du virus ?

Il est tout d’abord important d’adopter certains réflexes d’hygiène élémentaire. Tout d’abord évitez de faire des poignées de mains ou des bises trop appuyées. Une légère accolade ou bien un simple “check” sera bien suffisant. N’oubliez pas que le virus se transmet d’un organisme vers un autre organisme. Pensez donc aussi à vous laver régulièrement les mains.

En plus de cela, porter un masque anti pollution (n’oubliez pas de changer régulièrement les filtres à air) est en effet judicieux et même recommandé lorsqu’on est amené à être en contact avec d’autres personnes pour éviter toute propagation du virus.

Enfin nous vous recommandons de faire tout simplement attention aux endroits où vous allez vous promener. Évitez les lieux trop touristiques où trop bondés de monde.

En adoptant ces réflexes vous n’avez pas à vous inquiéter. La proportion de personnes atteintes en France est à ce jour très faible et tout semble être sous contrôle pour le moment. Nous n’avons donc pas encore assez de raison pour paniquer, bien qu’on voit de plus en plus de personnes porter des masques anti-pollution dans la rue tous les jours…