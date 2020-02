Nicnevin et la Reine de Sang : Légendes et sorcellerie au programme

Nicknevin et la Reine de Sang, un one shot, présenté par Les Humanoïdes Associés à partit du 12 Février, vous entraine dans un « conte » fait d’anciennes légendes, dans un univers à la fois onirique et inquiétant. Venez découvrir le Nord de l’Angleterre où se cachent des forces mystiques dont vous ne soupçonnez même pas l’existence !!! Label H1 Originals !!!

Le décor :

Lorsque Nicnevin, une jeune Londonienne, apprend quelle doit passer l’été dans le Nord de l’Angleterre, avec sa mère et son jeune frère, ce n’est pas la meilleure nouvelle pour elle !!! Mais, c’est seulement arrivée sur place, quand elle découvre le vieux manoir de sa grand-mère, que des choses étranges commencent à se révéler : d’abord, des rêves étranges et terrifiants, puis des disparitions inquiétantes. Ensuite, des animaux aux comportements étranges, qui l’attaquent ou veulent la protéger ??!!!

Les « villageois » n’ont pas, non plus l’air d’apprécier cette famille qui vit dans ce vieux manoir perdu dans la campagne.

Heureusement, après une brève escapade pour aller faire « quatre courses », elle tombe sur un charmant voisin qui l’a ramène en voiture chez elle. Pour une jeune fille de 15 ans, qui s’ennuie à longueur de journée dans sa chambre, avec sa musique à fond dans les oreilles, il est facile de tomber sous le charme de cet homme qui semble protecteur … Malheureusement, elle apprendra qu’il faut se méfier des gens trop gentils car des forces mystiques sont entrain de se déchainer … pour son bien … ou son malheur …..

Le point sur le comics :

Helen Mullane nous propose un scénario des plus original, en reprenant de vielles légendes du folklore écossais, en tissant une toile onirique et effrayante au fil de son récit ! Des fées, des sorcières, des déesses, des princes des ténèbres … Elle mélange la réalité et la légende à la perfection pour nous présenter un « conte » dont l’univers alterne entre beauté et horreur !!

Soutenue par les graphismes et les mises en pages étonnantes de Dom Reardon et Matthew Dow Smith, l’histoire prend toute sa subtilité pour en faire une perle visuelle !

Nicnevin et la Reine de Sang, ça sent la mousse humide des forêts et des landes perdues, l’ambiance envoûte aussi naturellement que ces légendes enracinées du Nord de l’Angleterre !!! Encore un conte noir immersif qu’on a plaisir et curiosité à lire avec Les Humanoïdes Associés !

La conclusion :

Complètement conquise par cette ambiance magique et glauque à la fois. Partagé entre inquiétude et rêve, Nicnevin et la Reine de sang embarque le lecteur sans fioritures dans son monde de légendes et le pousse à plus de curiosité sur les racines de l’histoire. Les auteurs nous présentent à la fin de la lecture un cahier graphique de toute beauté, qui finit de nous submerger de terreur et d’inquiétude !

Un conte gothique original que vous ne manquerez pas grâce aux Humanoïdes associés avec leur label mirifique H1 Originals !