Apparu en France à la fin des années 80 avant d’être légalisé en 2008, le portage salarial est une alternative à la création d’entreprise qui permet à un professionnel autonome de proposer ses services à des clients, tout en confiant l’intégralité de sa gestion administrative à une société de portage salarial et les avantages de ce dispositif. Voici un petit tour d’horizon des avantages d’un dispositif qui séduit de plus en plus de freelances chaque année !

Le gain de temps

Le consultant freelance peut exercer son activité en se déchargeant des tâches administratives. La société de portage salarial joue le rôle d’intermédiaire en prenant en charge toutes les formalités administratives, juridiques, comptables et sociales. C’est cet aspect qui a convaincu Matthieu D., formateur en graphisme de privilégier cette solution à d’autres statuts : « J’avais différents statuts avant. Je suis passé par la maison des artistes, par la micro-entreprise et la création de société. Le côté très pénible dans tous ces statuts, c’est la gestion administrative ! Mon métier, ce n’est pas de passer 30% de mon temps à rédiger et envoyer de la paperasse ! ».

La sécurité et les avantages du statut de salarié

Le Portage salarial permet de concilier la liberté de l’entrepreneuriat et la protection du salariat. Le freelance devient un « salarié porté » et peut alors bénéficier de la protection sociale liée à ce statut (sécurité sociale, assurance chômage, retraite des salariés, prévoyance, mutuelle…). C’est ce filet de sécurité qui a convaincu Laure N., consultante en informatique de se lancer : « J’ai choisi le Portage salarial parce que c’est un statut sécurisant. Lorsque les missions se font plus rares, Il est possible de pouvoir bénéficier du chômage ».

Le portage salarial, c’est aussi la possibilité de bénéficier d’un vrai contrat de travail et de bulletins de salaire. Pour Malory R., professeur de pilâtes, « le portage salarial m’a permis de louer un appartement en présentant des bulletins de salaires alors qu’en tant qu’auto-entrepreneur, cela aurait été plus compliqué. Auto- entrepreneur est un statut qui n’est pas rassurant pour les propriétaires ou les banquiers. Aujourd’hui, je peux présenter un CDI et des bulletins de salaire. Je ne rencontre plus ces freins auxquels doivent faire face les indépendants dans l’accès à un logement ou un crédit ».

La liberté

Le salarié porté reste totalement libre de choisir ses missions et ses clients. Il possède l’autonomie pour en négocier les termes, le contenu, la durée et les honoraires. Comme le souligne Abd-elghani B., chef de projet informatique, « avant d’être en portage, j’étais salarié d’une ESN (entreprise de services du numérique) qui me proposait des missions qui ne me convenaient pas toujours. De plus, je n’avais pas de visibilité sur le tarif facturé. Aujourd’hui, je suis libre de choisir mes clients et de fixer mon prix. C’est une vraie liberté ! ».

L’accompagnement

La société de portage salarial permet de rompre l’isolement du travailleur indépendant. Celui-ci est accompagné sur les aspects juridiques (revue des clauses contractuelles), dans sa relation avec ses clients (facturation et suivi des règlements) ainsi que sur les questions sociales et fiscales. La société de portage salarial l’accompagne également pour se former et se créer des opportunités de business en lui donnant accès à un vaste réseau de consultants et de clients.

Pour savoir si ce dispositif peut vous convenir, n’hésitez pas comparer les offres de service des sociétés de portage salarial et à leur demander simulation détaillée.