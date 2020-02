Le lion de Judah – Livre 1

Le lion de Judah est une nouvelle série des éditions Dargaud, qui débute avec ce Livre 1, paru en janvier 2020. Une bande dessinée de Stephen Desberg et Hugues Labiano, qui présente les prémices d’une aventure qui semble prometteuse.

Dans un rift d’Afrique, un sergent et son subalterne explorent les environs. Des vautours attirent leur attention. Le subalterne pointe du doigt les volatiles autour de cadavres. Le sergent pense à des gnous, mais les deux hommes découvrent deux corps d’êtres humains, qui ne peuvent être identifiés. Ils ont été tués avec une violence sauvage, près d’une vingtaine de coups de couteau. Un peu plus loin, le subalterne découvre les traces d’une voiture. Deux jours plus tard, les deux hommes se retrouvent au-dessus de Nairobi, à la lisière des Ngong Hills, à l’entrée d’une jolie plantation. Ils sont accueillis par Frances Gown, la fiancée du maître de maison, John Wallace, qui est absent. Après quelques questions et un tour de la propriété, les deux hommes retrouvent les mêmes traces de véhicule, la voiture et un couteau plein de sang…

C’est par un meurtre étrange et une sanction plus que sévère que l’on découvre le héros de cette série. John Wallace est un riche colon anglais, il possède une plantation au Kenya et est sur le point d’épouser sa fiancée Frances Gown. Mais il est arrêté pour le meurtre de deux noirs, ce qu’il ne nie pas, mais il ne donne, non plus, pas d’autres informations, exigeant seulement que ses droits soient respectés. Malheureusement pour lui, il est envoyé en prison, sans procès, condamné aux travaux forcés, dans le désert. Le récit est empreint d’aventure, entre l’Afrique mystérieuse et la sorcellerie, le tout sur fond de vengeance et de trésor archéologique à retrouver. Le héros semble faire preuve d’une endurance exceptionnelle, et sait se débrouiller, il est rusé, mais cela suffira-t-il pour échapper à ses poursuivants ? La bande dessinée est très bien écrite et découpée, entrainant facilement le lecteur dans une aventure, entre vengeance, quête de trésor, sous la chaleur pesante du soleil d’Afrique, aussi mystérieux, que magique. Le dessin est très agréable, puissant, avec un trait et un découpage efficaces.

Le lion de Judah est une nouvelle série qui débute avec ce Livre 1, une bande dessinée qui présente un héros particulier, un condamné aux travaux forcés, après le meurtre de deux noirs, qui essaie de s’échapper de cet enfer, à la mort, pour disparaitre et connaitre la vérité, tout en cherchant un mystérieux trésor…