EnVoyaJeux, découvrir le monde à travers le jeu

EnVoyaJeux est une collection de box multi-activités, pour les enfants de 6 à 11 ans, qui propose de découvrir le monde à travers un jeu de société particulier, un livret de découvertes, des coloriages, des jeux, un pochon de rangement…

Le concept de EnVoyaJeux est simple et ludique, également éco-responsable, travaillant avec des fournisseurs à taille humaine, dans cette même démarche écologique et responsable, privilégiant les circuits courts. Les enfants vont pouvoir découvrir plusieurs box, présentant différents pays, en compagnie d’un personnage attachant, Ludus, un petit lézard. Ainsi Ludus et les enfants découvrent une nouvelle contrée, accueillis par deux personnages de ce pays, partageant ainsi leurs connaissances, leur quotidien, leurs jeux, leurs loisirs… Les box présentent toutes un jeu de société du pays présenté, mais aussi quelques activités, des coloriages, une recette, une légende, un livret découverte et bien plus encore en continuant le voyage sur internet, avec l’aide d’un code d’accès spécifique.

France Net Infos, pour les vacances des enfants, vous propose un dépaysement avec la box Kenya, qui se compose d’un pochon en toile, d’un guide pour les parents, de livrets pour les enfants, d’un jeu d’adresse à personnaliser, de deux cartes à décorer, de coloriages et de jeux variés.

Malgré sa petite taille, la box est assez complète, ludique et intéressante, avec un guide pour les parents, qui accompagneront au mieux les enfants dans cette découverte, mais aussi avec les livrets pour les bambins, afin de découvrir le Kenya de différentes façons, avec Ludus, Amina et Wilson. Il y a aussi trois coloriages à mettre en couleurs, des jeux divers qui trouveront leurs solutions dans le guide des parents. Enfin, sont à découvrir également deux pochettes de papier avec le jeu d’adresse, le Kode, qui se joue habituellement avec des pierres, mais ici, ce sont six cubes de bois qui sont à découvrir. Le plateau de jeu est à personnaliser par les enfants, pour rendre le jeu à découvrir unique. La règle du jeu est bien expliquée, les parties facilement compréhensibles et ludiques, avec une mise en place rapide et un but du jeu simple. Dans la deuxième pochette en papier, les activités se poursuivent, présentant le leso, le tissu à message et invitant les enfants à créer deux jolies cartes. Les enfants sont ravis de découvrir des activités variées, un jeu, une recette et un nouveau pays fabuleux, avec ces animaux captivants.

EnVoyaJeux est un concept original et dépaysant, curieux et plaisant, qui propose aux enfants de 6 à 11 ans de partir en voyage, à travers une pochette, et de découvrir un autre horizon lointain et d’autres jeux. Des activités à découvrir, un pays à contempler, accompagné de Ludus et de deux enfants du pays, pour un échange plus ludique et attrayant, des aventures et découvertes intéressantes et enrichissantes.

Les box EnVoyaJeux sont à découvrir par ici.