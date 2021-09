En falsh, tome 2, On bougera pas

On bougera pas est le second tome du diptyque d’Oz et Bastien Sanchez, En falsh, paru aux éditions Delcourt, fin août 2021. La fiction documentée se poursuit donc, avec cette fois le point de vue de copropriétaires décidés à se battre pour améliorer leur quotidien et conditions de vie.

Aux abords du quartier, sur un terrain de sport, de jeunes gens s’amusent. Il y en a qui jouent au foot, au badminton, ou encore aux pistolets à eau. Deux garçons s’amusent ainsi à s’arroser, lorsque l’un d’eux s’arrête et regarde une fille en train de jouer au badminton. Il l’observe, court vers elle, puis s’arrête derrière elle, la vise et lui tire de l’eau sur la tempe. La jeune femme se retourne énervée, et lui demande d’arrêter. Le gamin s’excuse, et explique qu’elle ne doit pas s’inquiéter. Mais apparemment l’envie est trop forte. En effet, le gamin l’observe jouer, relève son pistolet à eau et remet ça ! La jeune femme est vraiment énervée, elle demande d’arrêter cela. Le gamin arrive derrière elle, la prend par le cou et lui demande de se calmer. La fille le repousse et lui disant de ne pas la toucher. Le gamin insiste, affirmant qu’il ne fait rien, mais finit par la prendre au cou…

Les filles sont toujours traitées de putes dans le quartier, les choses ne semblent pas changer. Le quartier semble toujours à part, hors du monde, aucun élu ne vient. Quant aux personnages, chacun tente de trouver sa voix, sa vie, son destin. Samuel s’essaie à une vie un peu plus normale, avec boulot et petite amie, tandis que Modi est à la tête du trafic de drogue. Samir, lui tente de s’en sortir grâce au rap, mais il n’est pas encouragé par ses amis. Dans ce second tome, ce sont les copropriétaires qui sont mis en avant, et qui n’en peuvent plus du délabrement de l’immeuble, du bruit, de l’insécurité, et du business de la drogue dans le hall. Ainsi, c’est madame Diarra, qui va prendre les choses en main, pour lutter parfois contre leurs propres enfants… La bande dessinée est dense, très découpée, oscillant parfois trop avec les différents personnages. Cependant, le récit est captivant, intéressant, avec des tensions palpables et une réalité parfois difficile à voir. Le dessin est plaisant, en noir et blanc et gris, bien exécuté, moderne et expressif.

On bougera pas est le second tome du diptyque En falsh, des éditions Delcourt, une fiction documentée sur la banlieue française, un portrait social de ses habitants, à travers différents points, notamment le trafic de droguer et le combat des copropriétaires, pour améliorer leurs conditions de vie.