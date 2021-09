Un bon jour pour la chasse aux dragons – Éditions Les 400 coups

« Un bon jour pour la chasse aux dragons » est un livre amusant raconté par Rhéa Dufresne et ValMO. Il met en scène Marion, une héroïne au minois malicieux qui n’a qu’une idée en tête, chasser des dragons, mais attention, pas n’importe lesquels !

Les Éditions Les 400 coups réservent de belles surprises du côté des albums consacrés aux tout-petits. Celui-ci fait d’ailleurs partie de la collection Mes Premiers Coups dans laquelle on retrouve toutes sortes d’histoires courtes et amusantes. Idéales pour attirer l’attention de nos bambins à partir de l’âge de 6 mois.

« Un bon jour pour la chasse aux dragons » pour une apprentie aventurière

Marion a soif d’aventures ! Elle décide de se lancer dans la chasse aux dragons. Elle est prête à rencontrer de terribles créatures, mais au lieu de cela, elle se trouve nez à nez avec des dragons quelque peu « différents » : un dragon à pois, un rayé, un rikiki, un peureux. Soit, des dragons totalement inoffensifs. Mais elle ne lâche rien pour autant, elle est en sûre, elle va attraper LE dragon qu’elle espère tant. C’est alors qu’elle croise un dragon immense cracheur de flamme qui… la fait partir en courant !

Mais alors, comment se termine l’histoire ?

Le duo Rhéa Dufresne/ValMO fonctionne à merveille ! Si Marion est téméraire, elle n’en reste pas moins attachante. Les enfants vont la suivre bien volontiers dans ses péripéties. Elle a ce petit côté têtu qui fait sourire. Et cet air canaille qui la suit durant toutes ses aventures amusera beaucoup les tout-petits également. Les illustrations de ValMO sont très colorées. La dessinatrice n’aura aucun mal à capter l’attention des jeunes lecteurs. Ils tomberont sous le charme de Marion, archétypique de la grande Aventurière : cape, épée, casque, bottes, bouclier et cœur vaillant. Sans oublier son regard de battante qui en dit long sur ce qu’elle a derrière la tête. L’auteure, quant à elle, réussit à accentuer la personnalité de Marion grâce à sa narration drôle et rythmée. Les enfants vont l’adorer, cela ne fait aucun doute.

« Un bon jour pour la chasse aux dragons » promet de bons moments de rigolade !