Les Fêtes Gourmandes Escoffier à Villeneuve-Loubet les 11 et 12 Septembre

Les 11 et 12 septembre, à Villeneuve-Loubet, la gastronomie sera à l’honneur dans un esprit de convivialité et de partage à l’occasion des Fêtes Gourmandes Escoffier. Cette année, le parrain sera Bruno Oger, doublement étoilé au Guide Michelin, meilleur cuisinier gastronomique au Gault et Millau et Chevalier des Arts et des Lettres. Durant deux jours, Villeneuve Loubet va célébrer la gastronomie et rendre hommage à Auguste Escoffier, cuisinier des rois et roi des cuisiniers, au cœur de sa cité natale. Le public pourra participer à des ateliers, assister à des démonstrations culinaires, à des dialogues artistiques entre des grands chefs et des artistes, découvrir les produits du terroir en déambulant dans le marché des saveurs. Un rendez-vous gourmand à ne pas manquer.

Le programme

Samedi 11 septembre

Tout au long de la journée, vont se succéder des dialogues artistiques.

11h : deux chefs (Stephan Miso et Jean-Claude Brugel) et un comédien (Daniel Benoin, directeur du théâtre Anthéa d’Antibes)

14h30 : une cheffe (Babette de Rozières) et un duo musical (Cassonade Duo)

15h45 : un chef (Fabio Merra) et un artiste plasticien (Lucas Bernardeschi)

17h : un chef (Bruno Oger, parrain de cette édition) et une chanteuse lyrique (Norah Amsellem)

Dimanche 12 septembre

11h : un chef (Thomas Hubert) et un musicien (l’accordéoniste Lionel Suarez)

14h30 : un chef (Louis Dubois) et des artistes (le duo musical No Limite)

15h30 : un chef (Denis Fétisson) et des artistes (le ténor Tristan Mayer accompagné de la pianiste Pascale Besson Vergnol)

16h30: pour un final en beauté, une cheffe (Eugénie Béziat) et des musiciennes (le duo Eclectica)

Des ateliers de cuisine pour les adultes et des ateliers créatifs pour les enfants

Durant tout le week-end, il sera possible de participer à des ateliers de cuisine avec un chef. Attention, le nombre de places est limité (10 personnes/atelier). 15euros/pers/atelier. Inscription obligatoire avant le 7 septembre par mail à info@mpocom.com

Les enfants pourront également prendre part à des ateliers sensoriels et culinaires.

Un marché des saveurs et produits du terroir

Des professionnels sont attendus cette année pour présenter leurs produits : vins, alcools, charcuteries, fromages, produits provençaux, douceurs et desserts… De quoi ravir tous les palais !

Le musée Escoffier, unique Musée d’art culinaire en France

Pour plonger au cœur de l’univers de la gastronomie, rien de tel qu’une visite du musée Escoffier. Les dix salles d’exposition retracent une partie de l’histoire et de l’évolution de la cuisine à travers divers objets, ustensiles d’époque, mobilier ancien, mais aussi au travers de personnalités qui ont marqué la cuisine française. A noter : à l’occasion des Fêtes gourmandes, le tarif d’entrée sera de 4 euros pour les adultes et gratuit pour les enfants, avec dégustation de la Pêche Melba.

Lors de la visite du musée, vous pourrez parcourir la nouvelle exposition, « Auguste Escoffier, un humaniste ».

Pour plus de renseignements sur Les Fêtes Gourmandes : villeneuveloubet.fr