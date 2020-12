L’encycloPetit d’Ingela P Arrhenius aux Éditions marcel et joachim

L’encycloPetit d’Ingela P Arrhenius est un album illustré grand format absolument génial. Très ludique, il propose aux tout-petits de découvrir pas moins de 200 mots au travers d’illustrations pétillantes. LA pépite à glisser sous le sapin cette année !

L’encycloPetit : un livre spécialement pensé pour les enfants dès 1 an

Quel plaisir de retrouver un imagier au format XXL pensé pour les plus petits. En plus d’être attrayante, la couverture est épaisse, rembourrée d’une mousse qui supportera bien quelques chutes au sol. Elle est d’aspect glossy, parfait donc pour passer un coup d’éponge ni vu ni connu. Chaque page a été imprimée avec des encres végétales sur du carton épais certifié FSC. Soit, dans le respect de leur santé et de la planète. Bien pensé !

De nombreuses illustrations à découvrir

Le livre en lui-même est fabuleux. On retrouve la touche d’Ingela P Arrhenius avec ses illustrations irrésistibles, qui embarquent le petit à la découverte d’univers différents. Pas moins de 11 thèmes très originaux, inspirés du quotidien, à savoir : c’est chaud, c’est froid, ça fait du bruit, ça sent bon, ça sent mauvais, c’est doux, ça pique, c’est la fête, bienvenue à la maison. À l’intérieur de chaque page, nous retrouvons des dessins d’objets/personnes/lieux en rapport avec le thème.

Le bébé qui pleure, le marteau-piqueur ou encore le chien qui aboie : ça fait du bruit ! Le café, le désert, le barbecue, sans oublier le radiateur : c’est chaud ! Enfin, il n’y a rien de plus doux d’un nounours, un câlin, une plume ou encore un biberon. Si les illustrations sont douces et attachantes, elles misent également sur la pédagogie. Le petit va apprendre beaucoup de choses : associer un objet à une sensation, à une forme, à une couleur ou encore à une situation.

Nous avons aimé l’originalité de cet imagier qui sort un peu de ce que l’on a l’habitude de retrouver en librairie. C’est aussi pour cela que nous aimons la maison d’Édition marcel et joachim. Elle sait proposer des livres amusants, esthétiquement plus que réussis, qui invitent les enfants à explorer le monde différemment.