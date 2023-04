« Quand tu es endormi – Qui travaille la nuit ? » est un grand livre cartonné raconté par Peter Arrhenius et illustré par la talentueuse Ingela P Arrhenius bien connue des Éditions Marcel et Joachim. Il invite les enfants à découvrir qui sont les gens qui travaillent la nuit et d’observer les détails qui se cachent sous les flaps intégrés à la narration.

Dans ce livre, les enfants vont découvrir qui sont ces gens qui travaillent la nuit lorsqu’ils dorment paisiblement. Ils vont se rendre compte qu’il existe plusieurs métiers où les gens s’affairent alors que tout le monde dort : boulangers, gardiens de nuit, matelots, conducteurs de trains, ouvriers, médecins et personnel hospitalier. Ils comprendront que ces gens-là doivent travailler pour satisfaire leurs clients de bon matin. En effet, le boulanger se lève aux aurores pour préparer les baguettes de pain et autres viennoiseries. Les bateaux de pêche partent en mer équipés de leur lampe pour pêcher des poissons. Les gardiens de nuit font le tour du musée avant l’ouverture pour s’assurer que tout est en place. Quant à l’hôpital, il est ouvert en continu de façon à accueillir les patients à tout moment de la nuit.

« Quand tu es endormi – Qui travaille la nuit ? » est disponible ICI.

Notre avis

Nous avons déjà eu le plaisir de vous présenter plusieurs livres racontés et illustrés par Ingela P Arrhenius. D’ailleurs, n’hésitez pas à découvrir nos articles consacrés aux ouvrages suivants : « L’encycloPetit », la série de petits livres « Lait, Œuf, Tomate » ou encore « Animaux », un livre xxl qui vaut le détour. Nous étions donc ravis de découvrir son dernier livre et notamment ses illustrations enfantines, empreintes de douceur.

Ce nouvel ouvrage sera idéal à l’heure du coucher. Il a un côté apaisant, propice au repos. Les enfants vont se rendre compte que la vie ne s’arrête pas lorsqu’ils sont en train de dormir. Bien au contraire ! Ils vont découvrir ce qui se passe derrière les portes d’une boulangerie, d’un hôpital également. Derrière les flaps plus précisément, grâce auxquels les enfants pourront interagir durant la lecture. Et ils font partie intégrante de la narration, à tel point qu’ils nous échappent parfois à l’œil nu !

« Quand tu es endormi – Qui travaille la nuit ? » est un album illustré qui va vite trouver sa place dans la bibliothèque des enfants. Le style est frais, l’idée est ingénieuse, que demander de plus ?