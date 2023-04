Agence Lovecraft – Livre 4 – Même la mort peut mourir

Même la mort peut mourir est la quatrième et dernier tome de la série Agence Lovecraft, paru fin mars 2023, aux éditions Gulf Stream. Un roman, pour les jeunes lecteurs à partir de 13 ans, de Jean-Luc Marcastel, qui met en avant des adolescents, dans un univers cauchemardesque.

Sergueï s’extasie, les yeux levés vers la dame de pierre qui les dominait. Même blessée, Notre Dame de Paris, qui surplombe l’île de la Cité, garde toute sa magie. La douceur du soir parisien, sur le pont de la grande péniche restaurant, était comme magique. Sergueï avait déjà vu Paris, mais dans les films, ou documentaires. Il pouvait enfin voir la Ville Lumière, et n’avait pas assez d’yeux pour tout contempler. Sergueï avait aussi entendu parler des françaises et de leur élégance ! Le garçon avait bien des fois rêvé de ces belles distinguées, qui évoluaient comme des ballerines, sur d’interminables talons aiguilles, en tailleur Chanel…

Le récit est toujours aussi captivant, surtout avec ce dénouement qui se profile. Les jeunes héros se révèlent toujours plus, et sont loin d’en avoir fini. Les références sont également nombreuses, dans ce roman fantastique et horrifique, ce qui reste très plaisant. La magie, les monstres, le savoir ancien, les dilemmes, sont au cœur de cette histoire, qui vient également répondre à bon nombre de questions. La lecture est rythmée, bien découpée en plusieurs chapitres, pour avancer et tenter de sauver le monde des hordes infernales de l’impitoyable monstre. Ce dernier tome répond parfaitement aux trois premiers, offrant ainsi une conclusion spectaculaire et tant attendue.

Même la mort peut mourir est le quatrième et dernier tome de la série Agence Lovecraft, des éditions Gulf Stream. Un roman captivant, qui remet au goût du jour l’univers cauchemardesque de Lovecraft, à travers l’aventure improbable de quatre adolescents.

