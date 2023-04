À contresens – Un message fort de liberté !

Parmi nos récents coups de cœur aux Éditions Les 400 coups il y a « À contresens » raconté et illustré par Jean-Yves Casterman. Cet album parle d’émancipation et de liberté. Soit, un livre à mettre entre les mains des enfants qui hésitent à suivre leurs rêves.



Quelques mots sur l’histoire

« À contresens », c’est l’histoire d’une jeune fille qui s’élance sur sa planche à roulettes à la découverte de ce qui l’entoure. Elle avance encore et encore, parfois à contresens, plus que déterminée à profiter de la vie. Et ce, malgré les regards, les murs, les obstacles et les injonctions. La narration s’adresse à elle du début jusqu’à la fin, ce qui donne encore plus de force à ce message de liberté. Cette jeune fille semble suivre ses rêves, elle ose se lancer, se laisser porter et prendre des risques en roulant la tête en bas, sur une jambe, les bras en l’air. Elle déploie ses ailes, ralentit parfois, notamment lorsqu’elle souhaite observer le monde. Jusqu’à ce qu’elle se retrouve exactement au bon endroit, là où quelqu’un l’attend, celle que l’on devine être sa maman.

Notre avis

Quelle joie de retrouver Jean-Yves Casterman que nous avions eu le plaisir de découvrir avec son premier ouvrage « Dans ma boîte ». Et surtout son style bien à lui qui donne une impression de mouvement, qui pour le coup est en total accord avec l’histoire ; ce fourmillement provoqué par la vitesse de déplacement de cette jeune fille sur sa planche à roulettes. La narration brève apporte de la force aux détails, parce qu’ils nous invitent à observer chaque décor. Et cette jeune fille qui a soif de liberté, cette fougue qui l’anime et qui va donner confiance aux enfants qui n’osent peut-être pas se lancer : se libérer des codes, vivre leurs rêves, s’émanciper.

« À contresens » va montrer aux enfants qu’il faut oser vivre pleinement.