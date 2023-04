Mes super qualités ! – Ed. Glénat jeunesse

Mes super qualités ! est un documentaires à volets, de Ruth Martin et Fotinni Tikkou, paru aux éditions Glénat jeunesse, en mars 2023. Un livre interactif, pour les jeunes lecteurs à partir de 4 ans, pour apprendre tout en s’amusant, autour de gestes du quotidien et de valeurs positives.

Dès la première page il est expliqué aux enfants que nous avons tous des qualités. En effet, tous les jours nous interagissons avec d’autres personnes familières ou inconnues. Ce sont des occasions d’explorer ses qualités et celles des autres, et d’exprimer les qualités qui paraissent essentielles, afin de contribuer à rendre le monde plus harmonieux. Nous sommes tous différents, donc ce que nous aimons et détestons forme une partie de notre identité et personnalité. Accepter chaque personnalité est le bien-vivre ensemble. Des scènes sont présentées, des personnages différents, pour comprendre la gentillesse, la bienveillance, l’entraide, le respect, les interdits, la considération…

Le documentaire est interactif, avec plusieurs volets à soulever, pour découvrir toujours plus d’informations. A travers de grandes illustrations et scènes, les jeunes lecteurs sont plongés dans le quotidien de tous. Ils vont y découvrir les qualités de tous. De la gentillesse, de l’autonomie, de l’encouragement, de la reconnaissance, du respect sous toutes ses formes, du courage face à l’épreuve, de la créativité, du partage, sont autant de qualité à découvrir dans ce livre positif. Les petits gestes du quotidien sont ainsi valorisés. Ils prennent une nouvelle dimension, pour s’épanouir, faire du bien autour de soi et vivre ensemble. Le dessin est plutôt rond, avec des personnages expressifs, et un bel univers coloré.

Mes super qualités ! est un documentaire positif et animé, des éditions Glénat jeunesse. Un livre interactif, pour apprendre et s’amuser, découvrir la gentillesse, le respect, le courage, le partage, l’entraide, des atouts précieux pour l’estime de soi, pour se sentir bien et fort…

