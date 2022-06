Dans ma boîte – Un album signé Jean-Yves Casterman

« Dans ma boîte » est le premier album de Jean-Yves Casterman publié aux Éditions Les 400 coups. Tout en douceur, il met en valeur l’imagination que peuvent avoir les enfants lorsqu’il s’agit de s’inventer un monde à part, un monde rien qu’à eux.

« Dans ma boîte » – Une histoire drôle et tendre à la fois

Le livre « Dans ma boîte » va beaucoup amuser les enfants qui vont se reconnaître au travers du petit garçon qui raconte l’histoire. Il a trouvé un carton vide, une boîte, dans laquelle il se faufile accompagné de son petit chat. Et voilà à quoi ressemble à sa nouvelle maison ! Tout un tas d’idées lui viennent alors, à commencer par la plantation d’un potager, pas sûr que tout rentre dans la boîte. Il s’imagine ensuite être attaqué par une fusée, un avion ou encore une bombe, mais c’est sans compter sur son parapluie qui le protège. Au fil des pages, il se sent plus fort que jamais dans cette boîte, prêt à tout affronter : des démons, des tempêtes ou encore des loups. Et ce n’est pas tout ! Une boîte peut aussi servir de bateau, de voiture, de montgolfière. Jusqu’au moment où son imagination l’éloigne un peu trop de son papa dont il a grandement besoin !

Le livre “Dans ma boîte” est disponible ICI.

Une première pour Jean-Yves Casterman

Nous avons beaucoup apprécié l’univers de Jean-Yves Casterman. Il est doux, chaud, chaleureux. Les dessins sont relativement simples et illustrent parfaitement chaque situation. Il réussit à créer différents univers, réalistes ou imaginaires, de jour comme de nuit. L’histoire est rythmée, ce qui donne encore plus envie de suivre les aventures de ce petit garçon qui n’a aucun mal à se raconter des histoires, puisqu’il regorge d’imagination.

« Dans ma boîte », c’est le genre d’histoire que l’on devrait transmettre de génération en génération. Nostalgie quand tu nous tiens…