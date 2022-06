Poutine – L’ascension d’un dictateur est une bande dessinée de Darryl Cunningham, parue aux éditions Delcourt, dans la collection Mirages, en mai 2022. Une biographie aussi passionnante que révoltante, qui revient sur toute l’histoire de Vladimir Poutine, de son enfance à sa place actuelle, parmi les hommes les plus puissants au monde.

Une introduction, en case et narration, explique que depuis la première édition de cet ouvrage, en septembre 2021, la Russie a déclenché une invasion à grande échelle de l’Ukraine. Depuis, la situation n’a pas vraiment changé, elle s’aggrave même. Poutine ne lâche rien de sa mainmise, mais une grande partie du monde espère voir bientôt le début de la fin de ce très violent dictateur. Vladimir Vladimirovitch Poutine est né en 1952. Le jeune garçon grandit dans un appartement partagé pour trois familles, à Saint-Pétersbourg, qui s’appelait Leningrad. Plus d’un million d’habitants trouveront la mort, de faim ou sous les tirs d’artillerie. Mais de la jeunesse de Vladimir Poutine, on ne connaît pas grand-chose, l’essentiel provenant d’une série d’entretiens que cet homme a bien voulu donner en 2000. Avant la guerre, le père de Vladimir était soldat dans la marine soviétique.

Le récit est dense, assez complet, proposant un album de 184 pages, qui se lit, malgré tout assez facilement. En effet, le personnage dérangeant et inquiétant, reste aussi, passionnant. On suit ainsi l’histoire de ce dictateur à devenir, en survolant quelque peu son enfance difficile, puis ses études, son envie d’intégrer le KGB, et son ascension dans les rangs de cette organisation, jusqu’au pouvoir. Les guerres, les assassinats, la corruption font partie de l’histoire de cet homme, maître du Kremlin, tout comme l’opportunisme, les malversations et les pratiques oligarchiques. Pour ceux et celles qui ne savent pas tout de cet homme, la bande dessinée est enrichissante, elle dévoile de nombreuses affaires, dont Poutine fait partie, entre empoisonnements, assassinats, espionnages, corruptions, vols… C’est une grande enquête qui est révélée ici, avec des faits biographiques, historiques et politiques, des éléments, des témoignages et des preuves, sur le maître du Kremlin. Le dessin est sobre, simple, c’est le choix des couleurs vives, entre autres, qui va apporter une dynamique aux planches.

Poutine – L’ascension d’un dictateur est un récit complet, paru aux éditions Delcourt, offrant une enquête passionnante et révoltante, sur le maître du Kremlin. Un album qui décortique les faits de cet homme dérangeant, manipulateur, opportuniste, sans scrupules, issu du KGB, qui est aujourd’hui un des plus puissants hommes au monde.

