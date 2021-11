Lait & Oeuf : Deux mini-livres à découvrir aux Éditions marcel & joachim

L’année dernière, nous vous présentions « Tomate » un mini-livre signé Ingela P. Arrhenius publié aux Éditions marcel et joachim. Séduits, nous étions pressés de découvrir deux autres livres faisant partie de la collection « Ma Petite Épicerie ». Et ce sont les albums « Lait » & « Oeuf » de la même auteure que nous avons découverts. Agréablement surpris, nous avions hâte de vous les présenter dans le détail.

Le « Lait », c’est bon et nourrissant



La série des livres « Ma Petite Épicerie » a la particularité de reprendre la forme de l’aliment présenté. C’est donc sans surprise que le livre « Lait » est représenté sous forme de brique. On retrouve bien le style enfantin de l’illustratrice avec cette jolie couverture colorée, et ce soleil qui donne envie d’ouvrir cette bouteille de lait pour découvrir ce qu’elle renferme. Le livre est suffisamment solide pour que les enfants à partir de 2 ans puissent les manipuler encore et encore. En effet, les pages sont épaisses, doublées par de la mousse.

Le jeune lecteur va donc apprendre l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur le lait, au travers d’une narration brève et efficace, ainsi que de jolies illustrations à commenter. Il n’aura aucun mal à s’identifier, puisqu’un jeune garçon ouvre la narration, assis sur sa chaise, en train de boire son biberon de lait. L’auteure explique les bienfaits du lait, ce qu’il apporte à l’organisme, avec des illustrations attendrissantes, comme celle de maman donnant le sein à son bébé. Puis, le lecteur se retrouvera en immersion dans la ferme au moment de la traite des animaux. Il apprendra également ce qu’il est possible de faire avec du lait : yaourts, fromages, etc. Sans oublié le lait végétal d’amande ou encore de noix de coco.

Et l’« œuf » dans tout ça ?

Sans surprise, le livre “Oeuf” est bien en forme d’œuf. L’auteure propose de répondre aux questions que peut se poser le jeune lecteur : à quoi sert la coquille ? Où se réfugie la poule pour pondre ses œufs ? Quelles sont les différentes façons de les déguster ? Le petit va se retrouver en immersion dans la ferme à la découverte d’un poulailler. Une fois encore, les illustrations permettent à l’enfant de retenir plus facilement ce qu’il observe.

« Lait » et « Oeuf » sont deux livres-objets très réussis. L’auteure va donner envie aux enfants de goûter à ces deux aliments, puisqu’elle n’oublie pas de parler de goûts, d’odeurs, de textures, etc. De petit format, les enfants vont les emmener partout avec eux, succès garanti !