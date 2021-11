Tommee tippee prend soin du sommeil des tout-petits

Tommee tippee a compris que le sommeil occupe une place importante dans le quotidien des tout-petits et de leurs parents. Et pour que tout se passe le plus sereinement possible, la marque possède une gamme de produits qui deviendront vite des indispensables : veilleuses, jouets apaisants, gigoteuses ou encore thermomètres.

Ah, le sommeil ! Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet étant donné que chaque enfant est bien différent de ce côté-là. Certains font leur nuit très rapidement, d’autres plus difficilement au grand dam des parents qui se sentent parfois dépassés par la situation. Et pourquoi ne pas commencer par revoir son environnement ? On est d’accord pour dire que cela ne fait pas tout, néanmoins créer une ambiance propice au calme peut aider bébé à trouver le sommeil plus facilement. Et Tommee tippee l’a bien compris, puisque sa gamme autour du sommeil se base sur deux points majeurs à savoir la sécurité et le bien-être.

La gamme Tommee tippee : véritable aide à l’endormissement

Vous l’aurez compris, Tommee tippee propose plusieurs produits destinés à aider bébé à s’endormir. Et parmi ceux que nous avons pu découvrir, il y a le best-seller de la marque, à savoir la veilleuse Grofriend Ollie la chouette.

La veilleuse Ollie la chouette

En plus de son minois absolument craquant, Ollie la chouette sera d’un grand réconfort pour bébé, grâce à sa technologie intelligente CrySensor. En fait, le capteur va s’activer tout seul s’il entend bébé pleurer, et ce durant 20 minutes, jusqu’à ce qu’il se rendorme. Les plus grands pourront appuyer sur le corps d’Ollie, qui va émettre des bruits hypers réconfortants, tels qu’un cœur qui bat, la pluie qui tombe, un bruit blanc, ainsi qu’une jolie berceuse de Brahms.

Bébé pourra donc la faire fonctionner en toute sécurité et se laisser bercer par ses douces symphonies. Et pour les parents qui ne souhaitent pas faire dormir Ollie dans le lit de bébé, sachez que le son est réglable, vous pourrez le mettre à l’entrée de sa chambre, il n’aura aucun mal à l’entendre. Cerise sur le gâteau, le cœur de la chouette s’allume, émettant ainsi une lumière toute douce propice au sommeil.

La veilleuse Ollie la chouette est disponible sur Amazon.

La gigoteuse Grobag fait son entrée en Europe

Durant les premières années de la vie de bébé, il est recommandé d’utiliser une gigoteuse, bien plus sûr pour leur sécurité qu’un simple drap ou une couette. La gigoteuse Grobag proposée par Tommee Tippee fait son entrée en Europe, récompensée par sa conception puisqu’elle a obtenu pas moins de 49 prix dans le Monde entier ! Vous verrez qu’il existe plusieurs modèles esthétiquement adorables d’ailleurs. Elle a la particularité d’être en coton, d’avoir une fermeture éclair YKK qui protège donc le menton de bébé. De plus, elle est tempérée et ça, c’est plutôt chouette, puisqu’elle est adaptée aux températures de 19-24°C.

Le thermomètre Groegg

La température de la chambre de bébé peut se transformer en une véritable angoisse pour les parents. Car s’il est conseillé de faire dormir bébé dans une chambre à 19°C, ce n’est pas toujours évident ou possible de le faire, encore plus l’été. Tommee Tippee a eu envie de mettre au point le thermomètre Groegg qui change de couleur selon la température de la chambre pour que les parents puissent s’assurer en un coup d’oeil que tout est ok. Il est plutôt bien conçu, puisque la couleur change selon la température : bleu, jaune, rose ou rouge. Soit, du « trop froid » au « trop chaud ». La température est également affichée sur le thermomètre qui joue aussi le rôle de veilleuse, bien pensé donc.

Vous l’aurez compris, Tommee Tippee se sent plus que concerné par le sommeil de nos bambins. Et pas seulement ! En effet, la marque propose aussi des produits pour le bain, l’alimentation, l’allaitement ou encore le change. N’hésitez pas à vous rendre le site officiel pour découvrir tout cela.