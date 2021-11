Fabuleux Dieux & Héros grecs – L’encyclopédie 100% visuelle

Fabuleux Dieux & Héros grecs est un ouvrage de la collection L’encyclopédie 100% visuelle, des éditions Larousse, paru en septembre 2021. Un bel ouvrage qui présente les divinités et les héros grecs à travers des descriptifs et plus de trente récits illustrés.

Le grand livre, de plus de 160 pages, débute avec un sommaire assez complet, proposant de découvrir le commencement, les dieux olympiens, les hommes et les dieux, les héros et la mythologie. Ainsi, les jeunes lecteurs découvrent que la civilisation grecque rayonnait sur tout le Bassin méditerranéen, et les différentes régions partageaient un grand nombre de dieux et des héros. Les légendes, les mythes, autour de ces personnages, qui constituent la mythologie grecque, servaient à expliquer le monde. C’est en Grèce antique que débute tout cela, il y a plusieurs milliers d’années. Les Grecs croyaient en les mythes et l’histoire, tous ces évènements fantastiques racontés. La mythologie servait à expliquer le passé et la création du monde…

Ainsi, c’est par la création et le chaos que les explications de l’ouvrage débutent. Le livre est très riche et captivant, invitant réellement à comprendre la mythologie, pour ensuite dévoiler ces récits incroyables et fascinants. Les histoires viennent apporter des réponses sur le quotidien des Grecs, avec le jour apporté par Hélios, la nuit, la météo, la mort… Les dieux et déesses sont présentés, avec des fiches détaillées, pour comprendre la place de chacun, sur le Mont Olympe et auprès des hommes. Entre temps, des récits viennent compléter l’ouvrage, afin d’offrir des aventures incroyables et comprendre cette grande épopée où circulent toutes les histoires, plus ou moins reliées les unes aux autres. Le texte est simplifié, plaisant à lire, pour les jeunes lecteurs, qui se surprendront à lire plusieurs récits d’affiler. De belles et grandes illustrations accompagnent parfaitement le bel ouvrage, avec un trait strict, moderne et une mise en couleur choisie.

Fabuleux Dieux & Héros grecs est un beau livre, un documentaire riche et un recueil des récits captivants, des éditions Larousse, qui invite à comprendre la mythologie grecque et à la découvrir ou redécouvrir à travers plus de trente récits fantastiques illustrés.