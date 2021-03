Fatboss casino : test et revue du casino en ligne français

Apparu en 2019 sur le marché français, Fatboss se présente comme un casino en ligne fiable. Il est géré par un grand groupe, leader dans le domaine des plateformes de jeu en ligne et détenant d’autres casinos reconnus (Lucky31, OnlineBingo, DublinBet, etc.).

Découvrez donc ici les particularités de Fatboss Casino comme nous les avons découverts initialement sur cette revue venant d’un site spécialisé.

Quels bonus Fatboss casino propose-t-il pour les joueurs ?

Les casinos ne peuvent généralement pas se passer des offres de bonus. Ces dernières font partie de leur stratégie marketing de base pour attirer un maximum de joueurs. Fatboss Casino ne déroge pas à la règle et propose des bonus et promotions intéressants.

Ainsi, un bonus de bienvenue est offert aux clients dès qu’ils s’inscrivent sur la plateforme. Ce bonus compte pour une valeur totale de 350 euros et 100 free spins. Il est réparti comme suit :

100 % de bonus lors du premier dépôt sur la plateforme avec un plafond de 50 euros. S’y ajoutent 20 free spins par jour sur les machines Sunny Shores, Clover Tales, Jumbo Joker, Jungle Book et Golden Fish Tank du casino.

sur la plateforme avec un plafond de 50 euros. S’y ajoutent 20 free spins par jour sur les machines Sunny Shores, Clover Tales, Jumbo Joker, Jungle Book et Golden Fish Tank du casino. 50 % de bonus pour le deuxième dépôt sur la plateforme avec un plafond de 100 euros.

sur la plateforme avec un plafond de 100 euros. 50 % de bonus pour le troisième dépôt avec un plafond de 200 euros.

Par ailleurs, notez que le dépôt minimum est de 10 euros. Il faut dire aussi que Fatboss Casino offre un bonus journalier pour récompenser et encourager ses joueurs. L’on peut recevoir ainsi 50 % de bonus pour un dépôt allant jusqu’à 100 euros, sans compter les free spins et autres surprises dont on bénéficie lorsqu’on joue régulièrement.

Les dépôts et retraits sont-ils sécurisés sur Fatboss casino ?

Les dépôts et retraits sont parfaitement sécurisés sur Fatboss Casino. Sur la plateforme, on a la possibilité de déposer et de retirer avec des cartes de crédit (Mastercard, Visa, Maestro, etc.), des portefeuilles électroniques (Neteller, Skrill…) et aussi par transferts bancaires. Tous ces moyens de paiements ont bien évidemment été testés et validés par des experts en la matière.

Notre avis sur les jeux proposés par Fatboss casino

Fatboss casino propose une grande variété de jeux, ce qui ravit bien évidemment ses utilisateurs. On y retrouve prêt de 500 machines à sous et une centaine de jeux de blackjack. La plateforme dispose également des meilleurs logiciels de jeux de casino tels que Yggdrasil Gaming, Quicksoin, Betsoft, Play’N Go et bien d’autres. On apprécie également la collection de jeux en direct que propose Fatboss Casino. Entre autres, on peut citer Visionary iGaming, Lucky Streak, Lyvegame, Authentic Gaming, etc.

Au regard de tous ces détails, on peut conclure avec certitude que Fatboss est un casino en ligne fiable.