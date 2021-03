Le guide pour entreprendre avec succès sur le grand marché des paris sportifs

Des études récentes ont révélé qu’au cours des cinq prochaines années, le marché mondial des paris sportifs connaîtra une croissance constante de 9 % tous les ans. Il y a donc de nombreuses possibilités pour entreprendre avec succès sur le grand marché des paris sportifs, un secteur en plein essor. Peu importe que vous soyez déjà une référence dans cette industrie ou que vous désiriez vous lancer dans cette grande entreprise ; il est primordial de savoir comment s’y prendre. Sans information préalable, vous ne pouvez rien faire. Découvrez dans ce guide comment entreprendre avec succès sur le grand marché des paris sportifs.

Comment créer son propre entreprise de paris sportifs ?

La première étape pour créer votre entreprise de paris sportifs est le choix de son statut juridique. La seconde étape sera d’élaborer un plan d’affaires. La troisième étape consistera à l’acquisition du matériel, d’une technologie de pointe sans oublier le personnel.

Pour l’aspect juridique, nous vous recommandons d’opter pour une entreprise unipersonnelle ; elle a pour avantage de séparer votre patrimoine personnel de votre patrimoine professionnel. Toutefois, vous avez le choix parmi les autres formes compte tenu de vos objectifs.

Quant au plan d’affaires : il vous permet de définir la stratégie commerciale de l’entreprise afin de faire des prévisions financières. Mais également de vous assurer que vous aurez la capacité de financement suffisante pour faire face aux remboursements des prêts.

Au moment de la création de cette entreprise, vous devez tenir compte des dépenses suivantes dans votre budget : la rémunération des plateformes, les licences et droits d’exploitation, les charges de personnel, les fournisseurs d’accès et les charges de fonctionnement.

Comment devenir riche en possédant une entreprise de paris sportifs en ligne ?

Des recherches ont révélé au cours du dernier trimestre de l’année 2020 que plus de 1,5 milliard d’euros de paris sportifs sont joués en France. Une progression en constante évolution. Afin d’entreprendre avec succès dans ce domaine particulier, voici quelques techniques pour en tirer le meilleur :

La marge sur les cotes

Pour établir les cotes, les opérateurs diminuent souvent la valeur d’un pari après avoir estimé les cotes. Donc quand vous trouverez une cote de 2,00 pour votre pari, soit 50 % de probabilité de gagner ; vous devriez savoir que les probabilités sont légèrement inférieures, par exemple 42 %. Au lieu de 2,00, la cote devrait donc être de 2,38.

Les fluctuations des cotes en fonction des mises

Ici, les cotes attribuées varient, pour un même pari. Le processus est très simple : plus il y a de mises sur un match donné, plus les cotes perdent leur valeur. Ainsi, quand les premiers parieurs profitent d’une cote de 2,00, les derniers parieurs ne peuvent trouver qu’une cote de 1,80 ; car les opérateurs diminuent les cotes pour minimiser leurs pertes financières.

Les paris perdants

Les raisons qui vous font perdre un pari sont multiples. Nous pouvons citer l’instabilité grandissante pratiquement dans tous les championnats ; les blessures des joueurs et aussi les montages au niveau des matchs. Il ne serait pas très étonnant si nous vous affirmons que le montant des paris perdus est bien plus élevé que les paris gagnés. Par exemple 20 paris gagnants sur 100.

A quoi devez-vous faire attention en créant votre entreprise ?

Si vous désirez entreprendre avec succès sur le grand marché des paris sportifs, il est important de définir de façon claire votre part de marché. Par exemple si vous désirez vous spécialiser dans le football, le basket-ball, eSport, équitation etc. La plupart des entreprises offrent pratiquement des paris sur tous les sports. La concurrence est rude et pour une entreprise qui démarre ; il serait bénéfique de cibler un segment afin de garantir une meilleure expérience aux parieurs.

Ensuite déterminez un plan de croissance décliné en trois étapes : partir de zéro pour obtenir une licence. Pour un début, vous pouvez travailler sous la licence d’un autre opérateur pour recruter des clients. Mais si vous disposez de plus de moyens et d’un gros budget marketing ; une solution prête à l’emploi peut être envisagée, car elle offre plus de possibilités. Le choix du fournisseur des systèmes de paiement et du logiciel de paris sportifs est essentiel.

Enfin, vous devez vous assurer que le logiciel répond aux normes ci-après :

Des accès sécurisés utilisant des devises étrangères multiples,

Un support client et un système de gestion de la relation client (CRM),

Vous savez comment fonctionne le système de paris,

Une grande couverture des différents types de taux,

Un logiciel sous licence.

Grace à l’évolution de la technologie, entreprendre avec succès sur le grand marché des paris sportifs n’est plus chose difficile de nos jours. Nous espérons que ce guide vous a été utile.