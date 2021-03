Cinq petits renards – Editions quatre fleuves

Cinq petits renards est un livre d’Agnese Baruzzi, paru dans la collection Petites histoires de la nature, aux éditions Quatre fleuves, en janvier 2021. Un ouvrage cartonné à découpes et à surprises, qui propose aux jeunes lecteurs de découvrir la nature et les bébés animaux.

Maman renarde sort sa tête de sa tanière. Elle n’est pas seule à vivre dans la toundra, il y a Papa renard et leurs cinq renardeaux. Dans la tanière, les petits se réveillent. Ils sont plutôt grincheux ce matin. L’un d’eux se plaint car il a froid, un autre lui répond de faire comme lui, de mettre sa queue touffue autour du cou, pour faire comme une écharpe. Un troisième voudrait encore dormir et un quatrième réclame à manger à son Papa. Alors que la famille reste à l’abri, Papa renard s’aventure pour chasser. Autour de lui tout est blanc et désert…

Le livre carré cartonné est adorable, avec des découpes qui permettent de voir sur la prochaine double page, et des faux fonds attrayants, présentant ainsi des surprises pour les jeunes lecteurs. Le récit invite à découvrir le quotidien d’une famille de renards polaires, dans la toundra, dans le Grand Nord. Un quotidien difficile en hiver et plus agréable en été, qui ne dure pas assez longtemps malheureusement. L’histoire présente ainsi un cycle de vie, à travers les saisons présentées, pour les enfants, qui vont également vivre une belle aventure, entre dangers et jeux, pour les petits renardeaux. Le texte invite les enfants à suivre cette famille de renards polaires, dans leur quotidien, pour se protéger du froid, chasser, fuir les prédateurs, découvrir la nature qui s’éveille au printemps… Le dessin est simple, rond, plutôt moderne, avec des couleurs plaisantes.

