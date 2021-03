Aspirine Tome 3 : Monster Tinder – Rue de Sèvres 

Partagez





Aspirine, la plus Parisienne des vampires ! Impulsive et assez incontrôlable, Mademoiselle est éternellement une jeune adulte en devenir. Elle, qui pensait que la vie était insipide et superflue … pense toujours, dans ce troisième tome, que la vie est insipide et superflue, avec en plus, un sale virus qui pourrit la vie de tout le monde !!!! Parue le 10 Mars, aux Éditions Rue de Sèvres !!!

Le décor :

Si vous aviez raté les épisodes précédents, cliquez dessus !! >> TOME 1<< >>TOME 2<<

Rien ne va plus. Ni la nuit, ni le jour !!! Les humains sont devenus nocifs, immangeables, à cause d’un virus. Les vampires, les monstres, toutes les créatures « bizarres » sont affamés, et forcés de vivre un confinement, comme les humains. C’est une vrai catastrophe, qu’Aspirine qualifie d’extinction de la race humaine ! Elle se rappelle d’une de leur aventure où leur dieu, un cthulhu de sang, avait fini croqué par les humains. Peut être serait-ce à partir de là que la pandémie aurait débutée ??? ….

Bon, il faut se concentrer sur l’essentiel : sa vie et celle de sa soeur, Josacyne d’abord. Le confinement, puis, se renseigner sur « Monster Tinder », histoire de voir si ce p——n de virus, qui atteint les personnes âgées, peut aussi atteindre les vampires. Question âge avancé, les filles sont déjà assez mal barrées. Le virus pourrait aussi les contaminer. Et, il faut trouver de quoi manger, car, le corps du voisin que Josacyne a tué, ça ne va pas remplir la gamelle longtemps !!!!

Mais, pour notre vampire ado/adulte, les règles à respecter, ce n’est pas trop le style de la maison ! Aussi, avec sa soeur, elles décident de venir en aide, à toutes les créatures en difficultés pendant cette pandémie … Elles ne savent pas encore ce qui les attendent sur le terrain, mais leurs vies vont être sérieusement mise en danger !!!

Le point sur la BD :

“Rien ne va jamais bien” …..

” Ça me fait plaisir de voir que tu prends ça du bon côté, parce que le moral c’est essentiel. ”

Les lecteurs ne peuvent qu’approuver les nouvelles « pérégrinations psychologiques » de Joann Sfar. Enfin, de sa protagoniste principale : Aspirine ! Dans ce nouvel opus, intitulé Monster Tinder, on peut vous dire que ça part très très loin, et dans tous les sens !!! Aspirine, le cthulhu, les monstres jouxtent le virus, les restrictions, la société, la recherche médicale et bien d’autres folies. Un récit, aux Éditions Rue de Sèvres, d’une réalité caricaturale, complètement fantasmé et fantasmagorique, comme à l’habitude avec cet auteur ! C’est drôle, pêchu, et intelligent en même temps ! Pour finir, on a même droit à une vingtaine de pages de jeu de rôle, pour le prochain confinement !!! Que demande le peuple ??

Ma conclusion :

Un tome 3 incroyable à prendre, évidemment au 5 millièmes degré !!! Aspirine tome 3 aux Éditions Rue de Sèvres, c’est avant tout une analyse de la société, thèmes par thèmes, et tomes après tomes ! Une vision adolescente, pré adulte des sujets de préoccupations, de joies, d’espoirs ou de désespoirs … mais façon coup de gueule caricatural !!! Lu avec des yeux d’adultes ça passe ou ça casse !