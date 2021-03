C’est aux éditions Larousse qu’est paru, en janvier 2021, le guide efficace pour progresser en latin, 15 minutes par jour pour se mettre au Latin ! Un outil idéal, un ouvrage d’initiation pour s’exercer et parvenir à maîtriser la langue en quelques semaines.

Après une introduction qui invite à découvrir ou redécouvrir le latin, ainsi qu’une présentation de la structure de l’ouvrage, deux sommaires présentent les deux grandes parties à découvrir. C’est par une initiation au latin que cela commence, pour ensuite se perfectionner en grammaire latine. Le livre est très bien découpé, pour découvrir le latin, pour les débutants, avec 600 activités pour s’entraîner et des rappels de grammaire.

La première partie propose de découvrir la civilisation latine, pour se familiariser avec la grammaire et le lexique, à travers des exercices ludiques, afin de s’initier aux premières notions. De plus, des thématiques importantes sont aussi à retrouver, sur les personnages, les chiffres, les animaux, les éléments naturels, le corps humain, pour acquérir un vocabulaire essentiel.

La seconde partie du livre invite à assimiler et réviser les notions grammaticales, avec un rappel synthétique, des exemples simples, des QCM et exercices pour s’entraîner, des fiches bilans et corrigés détaillés. Ainsi, il est très complet pour s’initier et acquérir réellement l’essentiel, pour se mettre au latin, tranquillement. Un véritable programme, bien détaillé, entre les choses à retenir et les exercices variés et ludiques. Le livre s’avère être un véritable outil, pour apprendre seul le latin et progresser tranquillement, suivant son rythme. Quelques encadrés avec du vocabulaire viennent compléter l’apprentissage, tout comme d’autres encadrés avec des informations supplémentaires et autres anecdotes.

15 minutes par jour pour se mettre au Latin est un ouvrage complet des éditions Larousse, qui propose un outil d’initiation efficace pour apprendre et progresser en latin, tout en s’exerçant et en maitrisant les bases, en quelques semaines.