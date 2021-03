Contes de korrigans et lutins

Les éditions Coop Breizh viennent de sortir Contes de korrigans et lutins, une anthologie présentée par Gérard Lomenec’h.

Mettez une bûche dans la cheminée, réunissez-vous près du feu qui crépite et ouvrez votre livre. Vous voilà prêt pour une veillée à l’écoute d’histoires remplies d’êtres merveilleux. Vous découvrirez des lutins très sensibles au charme des demoiselles, qui vont vous faire danser toute la nuit sur des rythmes endiablés. Et en vous promenant près de vieux châteaux ou des pierres mégalithiques, vous pourrez rencontrer des korrigans.

Gérard Lomenec’h a recueilli une cinquantaine de contes extraits des oeuvres des plus importants collecteurs bretons et celtiques, La Villemarqué, Sébillot. L’ensemble des contes est réparti en six chapitres.

Korrigans et bonhommets

Le monde des lutins

De dolmens en châteaux

Une tribu de danseurs

Follets coquins et galantes ozegannes

Diablotins et gnomes

C’est une très belle idée d’avoir réuni ces Contes de korrigans et lutins. De quoi vous plonger dans un univers féerique, pour le plaisir de tous!