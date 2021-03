Memento mori – Une bande dessinée émouvante des éditions Sarbacane

Memento mori est une bande dessinée autobiographique de Tiitu Takalo, paru aux éditions Sarbacane, en mars 2021. Un ouvrage touchant, qui présente la fureur de vivre de l’auteure qui, après une hémorragie cérébrale, va devoir réapprendre à vivre…

Tiitu travaille dans son atelier, sur son projet d’exposition. Elle s’essaye aux expressions du visage, avant de trouver le modèle qui lui convient. Après son travail, elle va au ciné-club, avant d’aller se coucher. Là, elle envoie un message à son homme, pour le prévenir qu’elle va se coucher. Mais dans la nuit, alors qu’elle est seule dans le lit, une douleur à la tête la réveille. Tiitu se tient le crâne et bouge dans tous les sens, la douleur semble insupportable. Allongée sur son lit, la larme à l’œil, elle n’arrive plus à bouger, cela lui fait trop mal. Mais elle a besoin d’aide. Aussi, elle arrive à prendre son portable et à appeler le centre médical. Malheureusement, elle tombe sur le répondeur. Elle appelle alors un numéro d’urgence. Là, elle peut enfin expliquer qu’un mal de tête violent l’a soudainement prise. Après avoir répondu à quelques questions, on lui conseille de prendre de l’ibuprofène et d’attendre un peu. Si cela persiste, il faudra rappeler…

Alors qu’elle se réveille de nouveau pour la douleur, Tiitu vomit et rappelle les urgences. Elle est prise en charge par les ambulanciers, qui l’emmènent. Après quelques examens, elle apprend qu’elle a une hémorragie cérébrale, que c’est grave et que le saignement, au niveau du cerveau va devoir être stoppé rapidement. Une intervention et un séjour à l’hôpital, puis un rétablissement difficile, vont bouleverser la vie de l’auteure qui décrit ici les faits et ses pensées. Une bande dessinée qui présente un drame, mais aussi une nouvelle vie, un combat, de l’espoir et une belle force. Le récit est touchant, il se lit facilement, avec des questionnements, des réponses, un combat à mener, la vie qui défile, des flashbacks, de la tendresse et de l’espoir. Le drame va bien au-delà de la maladie, avec tout ce que cela engendre, et toutes les batailles à mener, pour comprendre son mal-être, ses angoisses, ses troubles… Le dessin est assez simple, pourtant expressif et touchant, avec des couleurs contrastées qui attirent l’œil.

Memento mori est un bel ouvrage touchant, des éditions Sarbacane, qui présente le récit de l’auteure, qui après une hémorragie cérébrale va devoir réapprendre à vivre, entre soins, opérations lourdes, convalescence, amours, travail, dessin, espoirs, craintes…