Je lis avec Montessori – niveau 2 – Vive l’école !

Vive l’école ! est un nouveau titre de la collection Je lis avec Montessori, des éditions Larousse. Un livre, paru en janvier 2021, qui propose une lecture de niveau 2, avec trois histoires à lire tout seul, pour les jeunes lecteurs, qui sont encore en phase d’apprentissage.

Pour Pâques, Marius a reçu un vélo. Il le sort de sa cave, car aujourd’hui, il y a une sortie à vélo avec l’école. Le jeune garçon pédale sur la piste. Pour sa sécurité, Marius a mis un casque sur sa tête et il a allumé sa petite lumière, au-devant du vélo. Arrivé à l’école, le jeune garçon descend de son vélo et salue sa copine Olivia. Madame Labidi discute, dans la cour, avec le papa d’Olivia. C’est lui qui animera la sortie. Avant de partir, Madame Labidi demande à qui est le casque licorne qui se trouve sur le sol.

jeunes lecteurs

vont pouvoir découvrir trois histoires simples, adaptées à leur niveau de lecture et leurs apprentissages. Ainsi, le livre de niveau 2, propose une lecture de groupes de consonnes, et la lettre « e » prononcée « è », entre deux consonnes. Les premiers mots outils font aussi leur apparition, tels que des, un, les, et, est, dans… Les histoires sont accompagnées de jeux de lecture, ainsi que de questions de compréhension, pour aller un peu plus loin que le fait de lire. Ainsi l’ouvrage est complet, pour l’apprentissage des enfants, les accompagner en douceur dans cette nouvelle expérience plaisante, et progresser en s’amusant. Des dessins accompagnent agréablement les différentes histoires, pour immerger plus facilement les bambins dans ces petites aventures du quotidien.

