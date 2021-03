Retour de flammes, tome 2, Dernière séance

Dernière séance est le second tome de Retour de flammes, qui signe ainsi la fin du diptyque. Une bande dessinée de Laurent Galendon et Alicia Grande, parue aux éditions Glénat, fin février 2021, qui présente un polar historique assez bien ficelé.

Dans une salle de cinéma, un couple regarde, en séance privée, un film. L’homme explique qu’il aurait été regrettable qu’un tel chef-d’œuvre disparaisse… Ailleurs, dans un autre cinéma, le commissaire Engelbert Lange et son collègue interroge une personne, un projectionniste. Ils découvrent, dans la cabine de projection, un mégot de cigarette, alors que le projectionniste ne fume pas. Lorsqu’ils sortent, Clovis goûte la cigarette afin de déterminer sa provenance. Il affirme que ce n’est pas du tabac français, ce serait plutôt une Kyriazi ou une Eckstein, une tige boche, dans tous les cas. Lorsqu’ils sont dehors, Engelbert est encore embêté par le fantôme de sa mère, qui constate qu’un producteur attend son fils. Monsieur Paindeloup et la Gestapo attendent également le commissaire à la sortie du cinéma, qui n’a pas su arrêter le pyromane jusqu’ici.

L’enquête policière du commissaire Engelbert Lange et de l’inspecteur Clovis se poursuit, à travers ce polar très bien ficelé, qui va révéler bien plus encore. Ainsi, dans ce second tome le pyromane de films allemands et le meurtrier de victoire courent toujours, mais les faits et les interrogatoires permettent de resserrer l’étau. Une double enquête, pour le commissaire, qui reste hanté par le fantôme de sa mère, ce qui amène un peu de piquant et d’originalité au récit. La bande dessinée est bien construite et découpée, permettant d’avancer progressivement dans cette enquête, sous l’Occupation, entre déportation, Gestapo et propagande. Le milieu de cinéma est plaisant à découvrir, avec cette curieuse investigation, captivante et révélatrice. Le dessin est également plaisant, moderne, avec un très fluide, vif et expressif, offrant un récit agréable à découvrir.

Dernière séance est le second tome de Retour de Flammes, des éditions Glénat, qui présente un polar très bien mené et ficelé, une enquête sous l’Occupation, d’un commissaire hanté par le fantôme de sa mère, qui doit retrouver un pyromane détruisant des films allemands.