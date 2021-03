Petite Baleine – La nouvelle édition

Petite Baleine revient dans une nouvelle édition, un livre souple, pour les jeunes lecteurs, aux éditions L’école des loisirs. Un bel ouvrage de Jo Weaver, qui présente le long voyage d’une maman baleine et de son baleineau qui doivent rejoindre leur famille dans les eaux froides du Nord.

Maman Baleine emmène son bébé baleineau hors des lagunes les eaux chaudes des mers du Sud. La Petite Baleine demande où elles vont. La maman Baleine répond simple qu’il faut la suivre. En effet, leur famille est déjà partie chercher de la nourriture dans les eaux poissonneuses et plus froides du Nord. Il est temps pour les deux baleines de rejoindre les autres. La maman explique que le voyage sera long et qu’elles s’en vont chez elles. Les paysages défilent, la Petite Baleine découvre au fond de l’océan une immense forêt qui ondule avec le courant. Le baleineau demande si c’est ici chez elles.

Le récit est très doux, expliquant et détaillant simplement et efficacement le long voyage que s’apprêtent à faire une maman baleine et son baleineau. La traversée va être longue et éprouvante, mais la maman veille avec tendresse et attention sur la petite baleine curieuse et courageuse. Les jeunes lecteurs vont pouvoir ainsi découvrir, à travers ce long périple, les fonds marins, les divers dangers des océans pour les baleines qui traversent les mers pour rejoindre leurs familles dans les eaux froides et poissonneuses. Le texte est assez court, proposant un niveau 2 de lecture, avec un vocabulaire adapté aux enfants. L’ouvrage est beau, avec un dessin sublime, présentant des scènes magnifiques, pleines de tendresse et de beauté, des eaux curieuses, jouant avec les ombres et les nuances.

Petite Baleine est un livre souple, une réédition des éditions L’école des loisirs, qui propose de découvrir dans un nouveau format la tendre histoire de ce baleineau qui, avec sa maman, s’apprête à traverser les océans pour rejoindre sa famille dans les eaux froides et poissonneuses du Nord.