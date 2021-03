Les Chimères de Vénus Tome 1/3 – Rue de Sèvres 

Partagez





Vous aimiez « Le château des Étoiles » d’Alex Alice ?? Vous adorerez « Les Chimères de Vénus », un spin off original de cette série à succès ! Elle raconte la folle épopée d’Hélène, une jeune femme qui n’a pas froid aux yeux, et qui décide d’embarquer pour Vénus. Là bas, elle espère pouvoir retrouver et libérer son fiancé du bagne spatial de Napoléon III !!!

Proposé par les Éditions Rue de Sèvres, le premier tome de cette trilogie est disponible à partir du 24 Mars 21 !

Le décor :

1873 … Le navire HMS Newton est pris dans une violente tempête près des côtes de l’île magnétique. A son bord, l’équipage tente de récupérer tant bien que mal, une machine volante. Mais la foudre tombe, et l’engin, ainsi que ses occupants, se perd dans cette mer d’algues déchaînée …

Paris … on accueille ce soir sur le devant de la scène, la superbe Hélène Martin. L’actrice incarne Vénus, dans un Opéra à succès. Le « tout Paris » est émerveillé. Même son excellence, le Duc de Chouvigny, mandaté par l’Empereur lui-même pour installer de nouvelles colonies sur la planète Vénus, jusqu’alors considérée comme inhabitable, est sous le charme.

Il espère pouvoir courtiser la belle avant de partir. Aussi, à la fin du spectacle, il tente sa chance dans sa loge personnelle. Ce qu’il veut ne lui sera pas accordé, mais Miss Martin, obtient une place de choix, à bord de l’Excelsior : le futur vaisseau en partance pour Vénus.

Planète Vénus … dans une des colonies, une rixe entre bagnards éclate. La sentence tombe vite. Ils seront envoyés sur le chantier à l’extérieur, dans une forêt où les hommes qui essayent de s’échapper, finissent dans la gueule des créatures qui peuplent la planète !!!!

Le point sur la BD :

Tandis que la série du château des étoiles se terminait, un spin-off naissait dans l’imagination florissante d’Alex Alice : Les Chimères de Vénus !!! Le scénario, articulé autour du récit original, mixant modernité du récit et uchronie du 19ème siècle, se voit ici détourné par Alain Ayroles, pour nous faire découvrir une planète inhospitalière et ses habitants plus ou moins sympathiques !!! Le tout, doublé d’une romance impossible entre un jeune poète contestataire, coincé dans un bagne de Vénus. Et une jeune « pintade » qui s’avère avoir plus de verve que n’importe quel politicien. Ainsi, que plus de courage et de caractère que n’importe quel freluquet !!

Et que dire des graphismes d’Etienne Jung et de Benjamin Brard : juste qu’ils sont visuellement somptueux, et envoûtants et qu’ils traduisent cet univers « steampunk » aux Éditions Rue de Sèvres à la perfection !

Ma conclusion :

Le point commun entre les deux œuvres est cette inventivité dingue dont font preuve les auteurs !!! Les Chimères de Vénus aux Éditions Rue de Sèvres, puise​nt​ le meilleur de ce qu’est une aventure, avec cet univers foisonnant de tant références ! Elle est remplie de tout ce que notre âme d’enfant a rêvé ! Les auteurs font un mélange d’univers : Spielberg, Jules Verne, Tardi , époque victorienne et sci-fi …

Bref, c’est absolument fabuleux, inventif, et incroyablement plaisant ! BIG coup de cœur pour cette BD du mois de Mars !