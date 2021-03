Savonnerie Fer à cheval – Le Duo magique pour le ménage

La savonnerie Fer à cheval, fondée en 1856 à Marseille, présente deux nouveaux kits dédiés à l’entretien de la maison. Pour L’art de la vaisselle ou le Duo magique, la savonnerie propose des kits complets pour faciliter le quotidien et se préparer au grand nettoyage du printemps.

La savonnerie Fer à cheval ne fait pas que des savons et produits de soins. En effet, l’entreprise française depuis 1856 met son savoir-faire en œuvre pour proposer, entre autres, des produits ménagers pour la maison. Pour nettoyer tout type de surface, faire la vaisselle, détartrer des produits efficaces et esthétiques sont donc suggérés, notamment à travers deux nouveaux kits dédiés à l’entretien de la maison, qui élargissent la gamme maison.

Le premier kit est L’art de la vaisselle, qui se compose d’une brosse vaisselle Andrée Jardin, d’un seau en zinc et d’un liquide vaisselle au savon de Marseille. Des accessoires indispensables et un produit enrichit en savon de Marseille, pour une efficacité dégraissante et une douceur pour les mains. Un kit complet et plaisant, pour faire sa vaisselle, nettoyer ses ustensiles de cuisine tout en protégeant ses mains.

Le deuxième kit, le Duo magique, est un coffret de deux produits de ménage, qui se compose d’un spray détartrant et d’un spray multi-usages, au savon de Marseille. Deux produits que France Net Infos a pu découvrir, dans un packaging en kraft recyclable. Le coffret est simple, sobre, pourtant élégant, écolo et pratique, avec sa poignée, notamment. Le spray détartrant, au vinaigre d’origine végétale, est pratique d’utilisation, avec un flacon de 500ml facile à prendre en main, pas trop gros et un arrêt à tourner pour stopper le spray. Le produit nettoie, désinfecte, détartre et désodorise les sanitaires, les salles de bain, les éviers et robinetteries. Il est parfait pour éliminer les dépôts de calcaire et de savon, il est désinfectant, permettant ainsi d’éliminer les bactéries. Il faudra laisser agir une minute, pour rincer correctement après. Le détartrant laisse un parfum plaisant et frais.

Dans ce kit, il y a aussi le spray multi-usages au savon de Marseille, parfumé à l’olive provençale, une fragrance délicate, qui rappelle les savons des grands-parents. Le produit est idéal au quotidien, pour éliminer les saletés et les graisses, faire briller plan de travail, meuble, cuisinière… La solution est dégraissante et délicate, avec une composition à 99% d’ingrédients d’origine naturelle. Là encore, le flacon est le même, donc facile à prendre en main, léger et simple à fermer, pour plus de précaution.

La savonnerie Fer à cheval présente deux nouveaux kits dédiés à l’entretien de la maison, parfaits pour le ménage de printemps à venir. Il y a surtout le Duo magique, composé d’un spray détartrant et d’un spray multi-usages, pour tout nettoyer dans la maison de la cuisine, à la salle de bain, en passant par les toilettes et la salle à manger, ou encore le salon.

