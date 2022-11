Friends – Le calendrier de l’Avent officiel

C’est aux éditions 404 qu’est paru, en octobre 2022, le deuxième calendrier de l’Avent Friends, intitulé « Celui avec plein de surprises ». Un fabuleux et grand ouvrage, une nouvelle version, pour les fans de la série, avec des objets collectors et inédits, à découvrir et collectionner.

Le calendrier est comme un grand livre, qui s’ouvre en deux. Deux rubans de satin tiennent l’ouvrage fermé, offrant un petit plus de précieux. A l’intérieur se trouvent 25 enveloppes, toutes collées sur les deuxième et troisième de couverture. Des enveloppes colorées, numérotées, illustrées, avec des dessins, des photographies, ou encore des petites paroles. C’est curieux, vif, excitant et très plaisant à la fois, et encore plus pour les fans qui auront hâte de tout ouvrir, pour tout découvrir.

La première enveloppe renferme un joli cadre, sans fond, à accrocher, qui rappelle celui sur la porte des filles, autour du judas. Un jaune puissant, et un graphisme simple et efficace, pour cet objet emblématique de la série, qui s’accrochera facilement dans le sapin de Noël. Dans la deuxième enveloppe se trouve un petit badge, avec ce même cadre jaune à retrouver. Un petit clin d’œil, à positionner sur une verte, un pull, pour être raccord avec son sapin ! La troisième enveloppe cache deux étiquettes pour mettre avec les cadeaux. Elles sont colorées, avec des phrases cultes, des illustrations. On pourra y noter le destinataire, pour ne pas se tromper dans les cadeaux à distribuer…

Ainsi de suite, il y a une quarantaine de petits cadeaux à découvrir, au fil des jours, pour patienter jusqu’à Noël. Des décorations, des mini-livres, magnets, pins, stickers, recettes, cartes et bien d’autres choses encore, sont à découvrir dans ce calendrier de l’Avent officiel. Les découvertes sont superbes, l’ouvrage immersif, avec plein de détails, d’adorables petits objets, des photographies, des scènes, des paroles…

Friends, série culte, est à retrouver dans un calendrier de l’Avent officiel, paru aux éditions 404. Un bel ouvrage, comme un cadeau avant l’heure, qui permet de patienter jusqu’à Noël, avec 25 enveloppes à ouvrir, de plein de souvenirs inédits et pleins d’humour à retrouver.

