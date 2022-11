Keiji, le neuvième tome – Ed. Mangetsu

Le neuvième tome de la série Keiji, de Keiichirô Ryû et Tetsuo Hara, est paru aux éditions Mangetsu, en novembre 2022. Un manga captivant, qui propose de suivre Keiji, kabuki-mono, dans des aventures incroyables, haletantes et pleines d’action et de rebondissements.

Keiji combat Kotarô. Les deux hommes se font face. Keiji a paré son adversaire, avec des bombes. Il empêche Kotarô de générer d’autres illusions. Le shinobi n’a plus d’autre choix que de lancer ses shuriken de la main droite. Mais Keiji a été plus rapide, car sa main était déjà posée sur la garde de son sabre. Si le shinobi esquissait le moindre mouvement, le kabuki-mono pouvait le trancher, sans hésiter. Kotarô comprit qu’il avait perdu ce duel. Mais Keiji ne bouge pas, alors que les bombes sont sur le point d’exploser. Le shinobi pense alors se couper le bras, pour ne pas mourir et tenter ensuite de fuir. Mais Keiji réagit et retient la lame de son adversaire, avant qu’elle n’atteigne son but. La lame est brisée, elle tombe au sol…

Ce nouveau tome débute avec un combat haletant, plein de suspense et bien découpé. Un duel épique et surprenant, dans lequel Keiji prouve, une fois de plus, son héroïsme et ses capacités incroyables. Une affaire qui se conclut plutôt bien pour le kabuki-mono, mais l’intrigue va être relancée, bien évidemment. Le manga est ainsi plutôt bien découpé et bien rythmé, entre combats, action, scènes de liesse, imprudence, vengeance, insolence… Si l’action est toujours présente, l’humour aussi, avec ce héros qui n’a peur de rien et ose tout. L’univers est toujours aussi plaisant, rythmé et captivant, avec ces personnages attachants. Le trait est puissant et vif, proposant un dessin captivant et agréable, ainsi que de belles scènes d’action.

Les aventures de Keiji se poursuivent dans ce neuvième tome, paru aux éditions Mangetsu. Un titre plein de rebondissements, d’action et d’humour, offrant un récit aussi captivant que drôle, très plaisant à suivre, avec des personnages attachants.

