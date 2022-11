Michel Berger Vivre : le joyau perdu de son album culte Beauséjour refait surface à travers un nouveau best of !

Boosté par le grand retour sur scène de l’opéra rock Starmania et le single inédit « Vivre », ce nouveau best of retrace en 19 titres, l’essentiel de l’œuvre de Michel Berger.

Véritable machine à tubes, Michel Berger appartient à cette génération d’artistes, vedettes des 70’s et 80’s, dont l’immense œuvre est toujours apprécié en 2022. A l’instar de France Gall, Véronique Sanson ou Julien Clerc, les chansons de Michel Berger ont su traverser les modes et séduisent aujourd’hui, autant les fans de la première heure que les nouvelles générations. Car ces tubes indéboulonnables qui enchantent notre quotidien depuis un demi siècle ont marqué les grands événements de nos vies, nos amours, nos rencontres, nos ruptures.

Artiste authentique, sensible et romantique, l’auteur compositeur interprète possédait un sens redoutable de la mélodie. On retrouve ici les titres incontournables issus de ses albums, parus entre1980 et 1992. On réécoute avec plaisir « La groupie du pianiste, Quelques mots d’amour, Le paradis blanc, Mademoiselle Chang, Le paradis blanc Les princes des villes” pour ne citer qu’eux. C’est aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir certains titres moins connus ainsi que des morceaux rares “Un dimanche au bord de l’eau”, “La fille au sax”, “Comme des loups” et “Le secret”.

Mais la vraie surprise c’est ce single inédit ‘Vivre’, issu des sessions de l’album ‘Beausejour’ (1980). Enregistrée à Los Angeles et à New-York mixée à partir des bandes masters d’origine, la chanson révèle un texte visionnaire évoquant, il a de cela 42 ans déjà, la nécessité de célébrer la vie sous toutes ses formes et de respecter la planète et ses richesses. Portée par une rythmique chaloupée, enrobée d’une symphonie de cuivres enjôleurs luxuriants aux chœurs soul aériens (Laurel Massé qui signe les chœurs de la chanson fût recommandée à l’époque par France Gall !), cette mélodie est immédiatement identifiable et s’enfonce dans votre cerveau pour ne plus en ressortir. Quarante deux après, cette pièce orchestrale surprenante, d’une grande richesse mélodique résonne étrangement avec l’urgence des enjeux environnementaux de notre époque et de la planète, comme une véritable prémonition. Michel Berger, poète visionnaire, nous aurait il laissé ce titre comme une trace, un indice pour les générations à venir ?

Quoiqu’il en soit, trente ans se sont écoulés et ces 19 titres n’ont pas pris une seule ride. Avec le recul, on se dit que c’est une partie de l’histoire d’un génie de la pop music qui défile là entre nos oreilles.

Jean-Christophe Mary

“Vivre” Best Of (Warner)