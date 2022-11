Samuel n’a pas sommeil – Ed. Quatre fleuves

Samuel n’a pas sommeil est un livre à découpes et à surprises, de Carly Gledhill, paru aux éditions Quatre fleuves, en octobre 2022. Une drôle de journée pleine d’aventures à découvrir, où les jeunes lecteurs seront captivés par les découpes et l’envie de découvrir ce qui se cache derrière.

C’est l’aurore et dans la grotte les chauves-souris sont sur le point de s’endormir. Mais Samuel n’a pas du tout sommeil. La petite chauve-souris aimerait voir à quoi ressemble le monde sous le soleil ! Et puis, ses compagnons ronflent trop fort… A l’extérieur, le jour montre ses premières lueurs. Samuel découvre de superbes couleurs et de nouvelles odeurs. La petite chauve-souris sautille de bonheur. Samuel se met à bondir et rebondir, il fait de grands sauts et réveille toute la forêt. Les tortues, oiseaux, araignées, souris, renards et bien d’autres animaux encore sont réveillés.

Samuel est une chauve-souris curieuse, qui, au lieu de dormir avec ses congénères, veut voir à quoi ressemble le monde sous le soleil. Le voici donc parti pour une folle journée de découverte, d’émerveillement et de surprises. Le récit présente une aventure amusante, pétillante, à l’image de ce héros attachant, plein de vie. Le texte est court, très plaisant, interpellant suffisamment les jeunes lecteurs, pour qu’ils puissent vivre également l’aventure. Le livre est travaillé, avec des découpes, qui invitent à découvrir la suite, ce qui se cache derrière la page suivante. Le graphisme est structuré, coloré, offrant de belles illustrations. Il y a des détails à observer, des jeux avec les découpes à suivre, pour passer d’une page à l’autre, qui amuseront les enfants.

Samuel n’a pas sommeil est un livre à découpes et à surprises, des éditions Quatre fleuves. Un bel ouvrage qui propose aux enfants de suivre Samuel, une petite chauve-souris curieuse, qui souhaite découvrir le monde sous un grand soleil radieux et enchanteur.

