Comment bien choisir sa station électrique portable ?

Les stations électriques portables occupent désormais notre quotidien. Toutes les attentions se portent sur ces équipements à telle enseigne qu’il est difficile de s’en détacher. Lorsqu’ils perdent en autonomie au fil du temps, ce n’est pas aisé de se contenter de quelques minutes d’utilisation.

Alors, de nombreuses personnes préfèrent recourir aux stations électriques portables pour se parer contre toutes les éventualités. Là encore, il faut savoir choisir son matériel pour bénéficier d’une énergie suffisante afin de charger divers appareils. Comment s’y prendre pour réussir cette opération ? Éléments de réponse.

Choisir un outil d’une bonne capacité de stockage

Que vous ayez décidé d’utiliser votre équipement pour un usage domestique, professionnel ou lors des sorties, la capacité doit être de mise. Celle-ci s’évalue en Wattheure (Wh) ou encore en milliampère par heure (mAh). Grâce à certains équipements d’une capacité de moins de 1 kWh, vous avez l’assurance de posséder une capacité de stockage intéressante. Dans le cas où vous auriez du mal à vous en procurer, découvrez la batterie solare portable EcoFlow et la satisfaction sera au rendez-vous.

De ce fait, plus la capacité est importante, plus la quantité d’énergie à stocker augmente. Vous disposez donc d’une large marge de manœuvre pour recharger vos appareils électroniques. Si vous désirez aller en aventure, il est clair qu’un appareil proposant une forte autonomie est l’alternative qui vient supplanter l’utilisation des piles.

En effet, le recours aux piles, faut-il le rappeler, est non seulement contraignant, mais aussi limité. Avec cette option, il va falloir en utiliser un certain nombre durant tout votre séjour. En plus, tous les appareils ne se prêtent pas à ces types de batteries. C’est le cas des ordinateurs et des téléphones portables intelligents.

Misez sur un appareil à caractère écologique

Un premier aspect est de choisir une station électrique portable performante et un autre est de compter sur un équipement écologique. Si vous désirez acheter votre outil, l’idéal est de compter sur un appareil accessible à l’énergie solaire.

L’avantage d’un équipement solaire est sa capacité à disposer de l’énergie électrique tant que le ciel est beau et suffisamment dégagé. Où que vous soyez dans les régions tempérées ou tropicales, vous pouvez récolter cette énergie accessible à tous.

Il suffit que vous vous serviez des panneaux voltaïques et le tour est joué. Cela semble être une belle option pour les aventuriers et les explorateurs. En plus, vous disposez avec certains modèles d’un temps de recharge de 3 heures pour mettre au plein vos gadgets électroniques.

Comptez sur la praticité de votre station électrique portable

Lorsque vous désirez choisir un appareil de stockage d’énergie, il va falloir évaluer sa praticité. Si vous désirez l’utiliser pour de simples utilisations domestiques, la question ne se pose vraiment pas. Dans ce cas de figure, votre matériel pourra se fondre facilement dans la masse et se trouver facilement une petite place.

Par ailleurs, il y a des activités qui requièrent la praticité de votre équipement. Il s’agit :

des randonnées ;

des campings ;

des explorations ;

des séances de trekking, etc.

Compte tenu des déplacements successifs et se déroulant parfois sur des terrains peu accessibles, autant compter sur des matériels petits et légers. Mieux, s’il faut rouler à vélo, vous n’avez pas d’autres choix que de les mettre au dos. Quoi qu’il en soit, une fois dans les magasins spécialisés, vous trouvez des modèles qui correspondent à vos besoins.

Prendre un modèle économique

Selon certaines statistiques, l’énergie électrique absorbe une partie considérable du budget des Français. Lorsque le point s’effectue en un mois, le constat n’est pas aussi perceptible. Cependant, quand il couvre les 12 mois de l’année, le résultat est colossal.

Pour cela, il est plus bénéfique de compter sur un appareil qui permettra de réaliser des économies substantielles tout au long de l’année. Prise dans ce sens, une station électrique portable fonctionnant avec de l’énergie solaire trouve encore toute son utilité.

Grâce aux fonctions de charge solaire rapide que disposent certains modèles, vous pouvez alimenter une multiplicité d’appareils domestiques. Cette solution vous permettra de toute évidence de réduire votre consommation énergétique.

En outre, prenez le temps d’analyser le prix d’acquisition de votre équipement. Le mieux est d’opter pour celui qui présente un meilleur rapport qualité/prix. Bien que certaines stations présentent un prix important, n’oubliez pas qu’il s’agit des exemples sophistiqués qui vous offrent performance et durabilité.

Vérifier la présence des ports disponibles sur votre appareil

Une station électrique portable doit se distinguer par ses nombreuses fonctionnalités. C’est pour cette raison qu’il est important que vous vérifiiez les différents ports disponibles sur votre équipement. Pour vous aider dans ce sens, retenez que celui-ci doit se munir impérativement :

d’une prise CA ;

d’une prise CC ;

et d’un port USB.

Grâce à ces différentes possibilités, vous pouvez recharger facilement les téléphones portables de dernière génération. C’est le cas des récents modèles de Samsung, iPhone et Pixel avec des embouts qui se différencient des formes classiques.

Par ailleurs, en y veillant, vous disposeriez ainsi d’un champ large pour alimenter de façon simultanée un certain nombre d’appareils sans courir le risque d’une surcharge.

De plus, avec ces diverses fonctions, vous pouvez recharger votre batterie, quel que soit le canal. Qu’il s’agisse d’une alimentation par une borne électrique, un secteur de voiture ou par système voltaïque, le choix définitif vous revient.

Cherchez à connaître la durée de vie de votre batterie

Si vous désirez vous détacher totalement des services d’EDF ou d’Engie, cherchez à connaître la durée de vie de la batterie de votre équipement. S’il faut l’utiliser tous les jours avec un certain nombre d’équipements domestiques, alors un équipement de dernier cri est indispensable.

Les modèles les plus sophistiqués actuels sur le marché ont une durée de vie estimée à 10 ans pour une utilisation quotidienne. Avec ces exemples, il est possible d’alimenter à la fois :

un réfrigérateur de 60 W ;

un téléphone portable de 11W

et une lampe dont la puissance est de 10W.

Dans le même temps, les hommes de terrain ont la possibilité de garder fonctionnels des équipements tels que : les drones, les caméras, les ordinateurs, etc.

Le choix de la station électrique portable doit se faire suivant la technologie actuelle. De ce fait, assurez que vous avez la possibilité d’utiliser le wifi ou le Bluetooth pour contrôler votre équipement depuis votre smartphone.